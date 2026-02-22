معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة

قال رمضان المطعني، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن المعبر استقبل دفعة جديدة من المرضى والجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، برفقة عدد من المرافقين، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأوضح المطعني، خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عشرات سيارات الإسعاف تمركزت عند نقطة التماس لتسلم الحالات، حيث جرى نقل المصابين فور وصولهم، وتنوعت الإصابات بين كسور بسيطة ومضاعفة، وحالات بتر، إلى جانب أمراض مزمنة مثل الأورام والفشل الكلوي التي تستدعي جلسات غسيل كلوي منتظمة.

وأضاف أن جميع الحالات تخضع لفحص وتشخيص مبدئي داخل منطقة الحجر الصحي بالمعبر، والتي تضم نحو 40 طبيبًا من مختلف التخصصات، ويتم خلال هذه المرحلة إجراء الفرز الطبي لتحديد طبيعة كل حالة ودرجة خطورتها، تمهيدًا لتحويلها إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين.

وأشار إلى أنه تم تخصيص 4 مستشفيات في شمال سيناء لاستقبال الحالات، إضافة إلى نقل عدد منها إلى مستشفيات في القاهرة والعاصمة الجديدة، ضمن خطة شاملة وفّرت نحو 150 مستشفى لتقديم الرعاية الصحية اللازمة.