الرئيس السيسي يهنئ رئيس جمهورية الدومينيكان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال
عبد العاطي: دعم الجيش اللبناني رسالة تضامن قوية ويمكِّن الدولة من حصرية السلاح
8000 قـ.تيل.. روسيا تكشف حجم خسائرها في حربها ضد أوكرانيا
تحذير من "حماقة" أمريكية.. الجيش الإيراني يهدد: أي تصعيد سيحرق حلفاء واشنطن بالمنطقة
اتحاد الكرة يصرف 5 ملايين جنيه مستحقات الحكام عن يناير ويؤكد استقرار منظومة التحكيم
الصين تضيق الخناق على اليابان بفرض قيود تجارية كبيرة
معلومات الوزراء يطلق العدد السادس من «سياسات مناخية» تزامنًا مع COP30 لتعزيز الرؤى البيئية والمناخية
مدفيديف يحذر من حصول كييف على التكنولوجيا النووية: سنستخدم أسلحتنا المدمرة
رئيس الوزراء يتابع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري و كوبري 6 أكتوبر
تنظيم الاتصالات: إصدار شرائح للأطفال تمنع الدخول على المواقع الاباحية
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بملوي بالمنيا
السودان.. مقتل 28 وإصابة 39 آخرين في هجوم للدعم السريع على بلدة مستريحة
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 24-2-2026

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

ننشر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بالسوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-2-2026.

وتراوحت أسعار الشراء بين 47.580 جنيه و47.700 جنيه، فيما سجلت أسعار البيع ما بين 47.680 جنيه و47.804 جنيه وفقًا لآخر تحديثات معلنة.

 البنك الأهلى الكويتى – بيريوس الشراء: 47.700 جنيه البيع: 47.738 جنيه 

بنك قناة السويس الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه 

بنك البركة الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

 بنك مصر الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه 

QNB الأهلي الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

 البنك الأهلي المصري الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

 البنك العقاري المصري العربي الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه 

البنك التجاري الدولي (CIB) الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

 بنك الكويت الوطني NBK الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

 المصرف العربي الدولي الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

 HSBC مصر الشراء: 47.680 جنيه البيع: 47.780 جنيه

 البنك المركزي المصري الشراء: 47.672 جنيه البيع: 47.804 جنيه

 كريدي أجريكول مصر الشراء: 47.670 جنيه البيع: 47.770 جنيه

 بنك الإسكندرية الشراء: 47.580 جنيه البيع: 47.680 جنيه

إزالة 475 إعلانا مخالفا للإشتراطات وتقنين أوضاع 1830 بالشرقية

طريقة عمل صينية خضار في الفرن مشبعة وموفرة.. خيار صحي للأسرة

توقف حركة الصيد والملاحة لسوء الأحوال الجوية في كفر الشيخ

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

