قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون أدوية.. علاج مكثف للاكتئاب يحقق تحسنًا ملحوظًا خلال 5 أيام | تفاصيل
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
استفزاز أمريكي عدواني.. أول تعليق من روسيا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الصين تدعوا مواطنيها بتجنب السفر إلى اليابان .. لهذا السبب

الصين واليابان
الصين واليابان
محمود نوفل

وجهت القنصلية العامة الصينية في أوساكا باليابان نداءا عاجلا إلى مواطنيها بضرورة الامتناع عن السفر إلى اليابان في المستقبل القريب وسط الاضطرابات في الآونة الأخيرة وتكرار حوادث السرقة.

وتصاعد الخلاف الدبلوماسي بين الصين واليابان على خلفية تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي بشأن تايوان، اعتبرتها بكين “عدائية” و”تجاوزًا للخطوط الحمراء”، في حين تعالت الأصوات داخل طوكيو للمطالبة بطرد دبلوماسي صيني على خلفية تعليقاته المسيئة.

وكانت تاكايتشي قد صرحت خلال جلسة في البرلمان  بأن أي هجوم صيني على تايوان يمكن أن يشكل "تهديدًا لبقاء اليابان" وقد يستدعي ردًا عسكريًا من طوكيو.

وأثارت تلك التصريحات غضب الصين، التي وجهت احتجاجًا رسميًا، فيما نشر القنصل العام الصيني في أوساكا، شيو جيان، منشورًا هاجم فيه تاكايتشي بعبارات حادة، واعتبرته الحكومة اليابانية “تصرفًا غير لائق للغاية”.

ووصفت شبكة سي سي تي في الحكومية تصريحات تاكايتشي بأنها “شريرة للغاية في طبيعتها وتأثيرها” وأنها “تجاوزت كل الخطوط”.

وفي منشور على حساب تابع للقناة، وصفت تاكايتشي بأنها “مثيرة للمشاكل”، وجاء في تعليق ساخر: “هل ركل رأسها من قبل حمار؟ إذا واصلت التهجم بلا حدود كهذا، فقد تدفع الثمن!”.

كما شبهت وسائل الإعلام الصينية حديث تاكايتشي عن “التهديدات الوجودية” بغزو اليابان لمنشوريا عام 1931، في محاولة لتذكير الرأي العام الصيني بماضي اليابان العسكري.

الصين اليابان رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي تايوان البرلمان الياباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

مسلسل الست موناليزا

مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

مرورياً.. هل يختلف نهار رمضان عن ليله؟.. فيديو

صورة أرشيفية

وكالة الأنباء الإيرانية: وزير الخارجية العماني نقل مقترح طهران إلى الجانب الأمريكي في جنيف

صورة أرشيفية

الخارجية الأمريكية تدعو للقبول بهدنة إنسانية في السودان

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد