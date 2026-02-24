اليابان: تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا أمر بالغ الأهمية ولا يمكن تأجيله

جددت الحكومة اليابانية، اليوم /الثلاثاء/، التزامها بدعم أوكرانيا في مجال إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية، مؤكدة على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا دون تأخير.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، مينورو كيهارا، في مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للحرب الأوكرانية -الروسية بأنه "من المؤسف للغاية" أن السلام لم يتحقق بعد في أوكرانيا، مندداً بالحرب ووصفها بأنها "عمل شائن يهز أركان النظام الدولي".

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة أن موقف طوكيو "لا يزال ثابتاً، وهو أنه لا يمكن التسامح مطلقاً مع أي محاولة لتغيير الوضع الراهن بالقوة من جانب واحد"، مضيفاً: "إن تحقيق سلام عادل ودائم في أوكرانيا دون تأخير أمر بالغ الأهمية".

كما صرح كيهارا بأن طوكيو "ستواصل العمل عن كثب مع المجتمع الدولي، وستعزز جهود التعافي وإعادة الإعمار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان صمود أوكرانيا اجتماعياً واقتصادياً".

وقدمت اليابان، على غرار دول مجموعة السبع وغيرها من الدول ذات التوجهات المماثلة، مساعدات لأوكرانيا، وفرضت في الوقت نفسه عقوبات اقتصادية على روسيا منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

وبسبب القيود التي فرضتها اليابان على تصدير الأسلحة بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب، قدمت دعماً لأوكرانيا في المجالات الإنسانية والمالية وإعادة الإعمار، والتي قال كيهارا إنها تبلغ حوالي 20 مليار دولار أمريكي كتعهدات.