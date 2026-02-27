قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مذيعة الزمالك: حكم الفيفا ضد ريبيرو لم يحظَ بالتغطية الإعلامية الكافية

مها صبري
مها صبري
منار نور

قالت الإعلامية مها صبري، خلال برنامج حصاد اليوم على قناة نادي الزمالك، إن الحكم الصادر لصالح المدرب السابق خوسيه ريبيرو منذ 21 يومًا ضد نادي الأهلي لم يحصل على الاهتمام الإعلامي المناسب.

 وأضافت: "فين المواقع والصحفيين اللي بيستنوا أي فرصة عشان يتكلموا عن الزمالك ويحكوا روايات وقصص؟ ده تقصير بصراحة".

وأوضحت صبري أن الزمالك، رغم الصورة المثالية التي يحاول البعض تسويقها، هو في النهاية نادي كرة قدم طبيعي يعاني أزمات وله التزامات مالية تجاه لاعبين مقيدين وغير مقيدين، مثل رضا سليم وأشرف داري.

وتطرقت صبري إلى قضية التحكيم، مستشهدة بما حدث مع محمد شوقي، لاعب الأهلي السابق ومدرب زد، الذي اشتكى في مؤتمر صحفي من قرارات الحكام وتأثيرها على المباراة، ما أدى إلى أزمة مع المراقب. 

كما ذكرت أن الزمالك نفسه واجه موقفًا مشابهًا عندما لم تُحتسب له ركلة جزاء، بحسب ما أكد الكابتن سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لنادي زد.

وأضافت صبري: "الدوري المصري هو الوحيد تقريبًا الذي تمتد أزماته خارج الملعب إلى المحاكم، وليس فقط داخل المستطيل الأخضر"، مستشهدة بتصريحات عمرو الجنايني، رئيس اتحاد الكرة السابق، حول تدخلات مسؤولي بعض الأندية أثناء إدارة المباريات.

واختتمت الإعلامية تصريحها بتساؤل: "هل البطولات تُحسم داخل الملعب فعلًا، أم كما أُشير في بعض البرامج، يمكن أن تتحسم خارج المستطيل الأخضر؟ الجمهور من حقه الحصول على إجابة واضحة".

