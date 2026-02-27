قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد أبوالعلا: قضايا الأهلي لم تحظَ بنفس الزخم الإعلامي لأزمات الزمالك

منار نور

قال الإعلامي محمد أبو العلا، خلال برنامجه زملكاوي على قناة نادي الزمالك، إن هناك تفاوتًا واضحًا في التغطية الإعلامية بين الأزمات والقضايا التي تخص نادي الزمالك مقارنة بالأندية الأخرى، وخصوصًا النادي الأهلي.

وأشار أبو العلا إلى قضية المدير الفني السابق للأهلي، ريبيرو، الذي حصل على حكم قضائي بقيمة حوالي 600 ألف دولار بعد رفعه دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية، رغم إعلان سابق عن تسوية بمبلغ أقل. وأوضح أن القضية لم تحظَ بنفس الزخم الإعلامي الذي تشهده أي أزمة مشابهة تخص الزمالك.

وأضاف أن الإعلام يميل إلى متابعة قضايا الزمالك بتفاصيل دقيقة وزوايا متعددة، سواء في ملف مستحقات اللاعبين أو قضايا الدوري، بينما تقل حدة التغطية في حالات مماثلة مع الأندية الأخرى.

وأكد أبو العلا أن الهدف من الحديث ليس الهجوم على أي طرف، لكنه دعا إلى ضرورة وجود معيار ثابت في التغطية الإعلامية لضمان العدالة في التعامل مع كل الأندية، موضحًا أن اختلاف النغمة في التناول يخلق إحساسًا بعدم المساواة.

محمد ابو العلا الاهلي الزمالك

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالطماطم والخضرة وعجة البطاطس بالبيض

عجة البطاطس بالبيض

الضوء هو كلمة السر للنوم العميق.. دراسة تكشف قواعد ضبط الساعة البيولوجية

الضوء والساعة البيولوجية.. علاقة حاسمة

