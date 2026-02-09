هل تعنت من الإدارة؟.. نيرة الأحمر تكشف تفاصيل أزمة سفر جمهور الزمالك لزامبيا

كشفت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، عن تلقيها توضيحًا من نيرة الأحمر، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن أزمة سفر جماهير الزمالك إلى زامبيا، معتبرة ما تم عرضه حقًا للرد.

وأوضحت أن الأمر لم يشهد أي تعنت من جانب الإدارة، حيث اقتصر السفر على 17 مشجعًا فقط، في ظل وجود طلبات أخرى من عدد إضافي من الجماهير، إلا أن ضيق الوقت وتأخر البت في الأمر بسبب اجتماع مطوّل لمجلس الإدارة حال دون الاطلاع على الخطاب في حينه.

وأضافت سهام صالح أن النادي نفى ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نشوب حريق وحرق مستندات مالية أو إدارية، مؤكدًا أن ما حدث كان مجرد ماس كهربائي بسيط داخل المبنى، تمت السيطرة عليه فورًا دون أي خسائر، وأن جميع الأوراق والمستندات مؤمّنة بشكل كامل.