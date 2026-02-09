قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رد فعل مثير من عمرو الدردير بعد خسارة الزمالك من زيسكو

محمد بدران   -  
ميرنا محمود

علّق الناقد الرياضي عمرو الدردير على خسارة الزمالك أمام زيسكو الزامبي، 1-0، في المباراة التي جمعتهما امس الاحد ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك "أنا شايف ان مفيش داعي لأي خلاف او إنتقاد دلوقتي كل المطلوب التركيز والصعود بأي طريقة وبأي نتيجة وان شاء الله الزمالك هيصعد.

وبهذه النتيجة، يشتعل الصراع في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلاً من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بانتظار الجولة الأخيرة لحسم بطاقات العبور.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- كايزر تشيفز.. 10 نقاط

2- الزمالك.. 8 نقاط

3- المصرى.. 7 نقاط

4_ زيسكو.. 3 نقاط

المباراة القادمة لنادي الزمالك

ويعود الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من زامبيا، من أجل العودة إلى المنافسات المحلية، بمواجهة نادي سموحة.

ويلعب الزمالك مباراته ضد سموحة مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري نايل، في تمام الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يحتل المركز الثاني حاليًا في ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، خلف سيراميكا صاحب الصدارة حاليًا بـ35 نقطة.

رئيس لامبورجيني ومحرر صدى البلد
بوستر مسلسل "اولاد الراعي"
مي صالح رفقة فرح الزاهد
ويزو
