أحمد موسى: وثائق رسمية تؤكد صحة تحذيراتي حول محاولات زعزعة استقرار مصر
العشر الأواخر من شعبان بدأت منذ ساعات.. فهل يجوز صيام غد الإثنين؟
شبورة كثيفة وأتربة عالقة.. الأرصاد تكشف ملامح طقس الغد
تعزز اقتصادها بالعملة الصعبة.. أحمد موسى: مصر تتحول إلى قوة عالمية لإنتاج وتصدير التمور
بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. بيان عاجل من اتحاد منتجي الدواجن
مصطفى بكري: الوزارة الجديدة ستكون لفترة محددة من الوقت.. فيديو
رئيس حزب العدل: نحتاج لحكومة لديها سياسات واضحة تجاه المواطن
هل يشترط تبييت النية كل ليلة في الصيام؟.. الإفتاء تجيب
الرئيس السيسي عن العلاقات مع الجزائر: مسيرة حافلة بالنضال والتعاون في مواجهة التحديات
رئيس الوزراء يشهد إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة غدا
النيابة تحقق في واقعة انتحال صفة شيخ الأزهر عبر صفحات ومجموعات وهمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

زيسكو يُسقط الأبيض.. فرص تأهل الزمالك لربع نهائي بطولة الكونفيدرالية

إسلام مقلد

أعاد زيسكو يونايتد الزامبي خلط أوراق المجموعة الرابعة من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما فجّر مفاجأة من العيار الثقيل بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على ملعب ليفي مواناواسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

انتصار زيسكو لم يكن مجرد ثلاث نقاط، بل صفعة قوية أعادت الصراع إلى ذروته، وفتحت الباب أمام سيناريوهات معقدة قبل الوصول إلى الجولة الأخيرة، في مجموعة باتت كل الاحتمالات فيها قائمة حتى اللحظة الأخيرة.

هدف من نقطة الجزاء يُغير الحسابات

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 61 عن طريق أمين حيفر من ركلة جزاء، استغلها الفريق الزامبي بنجاح ليحصد أول فوز له في البطولة هذا الموسم، بعد سلسلة من النتائج السلبية، ويُبقي على آماله قائمة ولو نظريًا في سباق التأهل.

الزمالك، الذي دخل اللقاء بهدف حسم بطاقة العبور مبكرًا، اصطدم بتنظيم دفاعي قوي من أصحاب الأرض، ولم ينجح في استغلال الفرص القليلة التي أُتيحت له، ليخرج خاسرًا في توقيت بالغ الحساسية.

ضربة أخرى للمصري في جنوب أفريقيا

و تلقى المصري البورسعيدي خسارة مؤثرة خارج ملعبه أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أُقيمت بجنوب أفريقيا ضمن الجولة ذاتها.

الهزيمة زادت من تعقيد موقف المصري، الذي كان يأمل في العودة بنتيجة إيجابية تُقربه من التأهل، لكنه وجد نفسه مضطرًا لانتظار الحسم في الجولة الأخيرة، وسط صراع مشتعل مع الزمالك وزيسكو.

كايزر في الصدارة والكل ينتظر الجولة الأخيرة

وبعد نهاية الجولة الخامسة، اعتلى كايزر تشيفز صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، مستفيدًا من سقوط الزمالك والمصري، فيما تراجع الزمالك إلى المركز الثاني برصيد 8 نقاط، يليه المصري البورسعيدي ثالثًا برصيد 7 نقاط، بينما ظل زيسكو يونايتد في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، مع إحياء آماله قبل الختام.

جولة فاصلة ومواجهات نارية

وتتجه الأنظار إلى الجولة السادسة والأخيرة، التي تُوصف بأنها جولة كسر العظام، حيث يستضيف الزمالك فريق كايزر تشيفز في القاهرة في مواجهة مباشرة على بطاقة التأهل، بينما يحل زيسكو يونايتد ضيفًا على المصري البورسعيدي في لقاء لا يقل سخونة، ستتحدد على إثره ملامح المتأهلين عن مجموعة تحولت إلى واحدة من أكثر مجموعات البطولة إثارة.

فيديو

مدمني الألعاب الإلكترونية

أماكن عيادات الدعم النفسي لمدمني الإنترنت.. متحدث الصحة يكشف عنها

