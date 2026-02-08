أداء هزيل.. فتحى سند: سقوط غريب لـ الزمالك أمام زيسكو المتواضع

انتقد الإعلامي الرياضي فتحى سند لاعبي الزمالك بعد الخسارة من زيسكو الزامبي، 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب فتحى سند عبر حسابه علي فيسبوك "الزمالك ..يضرب كرسى فى كلوب أفراحه بشبابه ونتائجه الأخيرة ..يخسر بغرابة شديدة أمام زيسكو الزامبي المتواضع بهدف نظيف من ضربة جزاء .. أداء هزيل ..كسل وتراخى ..فقدان للروح ..أخطاء دفاعية ..وعدم فاعلية هجومية !"

وبهذه النتيجة، يشتعل الصراع في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلاً من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بانتظار الجولة الأخيرة لحسم بطاقات العبور.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- كايزر تشيفز.. 10 نقاط

2- الزمالك.. 8 نقاط

3- المصرى.. 7 نقاط

4_ زيسكو.. 3 نقاط

المباراة القادمة لنادي الزمالك

ويعود الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من زامبيا، من أجل العودة إلى المنافسات المحلية، بمواجهة نادي سموحة.

ويلعب الزمالك مباراته ضد سموحة مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري نايل، في تمام الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يحتل المركز الثاني حاليًا في ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، خلف سيراميكا صاحب الصدارة حاليًا بـ35 نقطة.