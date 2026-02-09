قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
رياضة

هنصعد.. عضو مجلس الزمالك يطمئن الجماهير بعد الخسارة من زيسكو

أحمد سليمان
أحمد سليمان
محمد بدران   -  
ميرنا محمود

طمأن أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك جماهير القلعة البيضاء بع خسارة الفريق أمام زيسكو الزامبي، 1-0، في المباراة التي جمعتهما امس الاحد ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك "ان شاء الله الزمالك هنصعد".

وبهذه النتيجة، يشتعل الصراع في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبهما كلاً من المصري البورسعيدي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بانتظار الجولة الأخيرة لحسم بطاقات العبور.

ترتيب مجموعة الزمالك

1- كايزر تشيفز.. 10 نقاط

2- الزمالك.. 8 نقاط

3- المصرى.. 7 نقاط

4_ زيسكو.. 3 نقاط

المباراة القادمة لنادي الزمالك

ويعود الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات القليلة المقبلة من زامبيا، من أجل العودة إلى المنافسات المحلية، بمواجهة نادي سموحة.

ويلعب الزمالك مباراته ضد سموحة مساء يوم الأربعاء المقبل، بالجولة 14 ضمن منافسات دوري نايل، في تمام الثامنة مساءً على ملعب استاد القاهرة الدولي.

الزمالك يحتل المركز الثاني حاليًا في ترتيب دوري نايل برصيد 28 نقطة، خلف سيراميكا صاحب الصدارة حاليًا بـ35 نقطة.

أحمد سليمان الزمالك زيسكو الزامبي كأس الكونفدرالية الإفريقية

