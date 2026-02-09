قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيلون ماسك يحذر من خطر عالمي ينتظر ملايين البشر.. ما القصة؟
سعر الدولار اليوم الإثنين 9-2-2026 في البنوك
شيخ الأزهر يقدم دعما إنسانيا وماليا لأسرة الطالب الإندونيسي شهيد العلم
هدف محمد صلاح الأعلي مشاهدة في أمم أفريقيا
عصر يتوّج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة وهنا جودة تحقق اللقب للمرة الرابعة
وصول أول طائرة لمصر للطيران من طراز الايرباصA350-900 إلى مطار القاهرة
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
النصر يواجه أركاداغ التركمنستاني في دوري أبطال أسيا

عبدالحكيم أبو علم

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصري السعودي الي استمرار رحلته الجيدة في دوري ابطال أسيا حين يحل ضيفا علي  أركاداغ التركمنستاني.

ويدخل النصر الأدوار الإقصائية بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، ليحجز مقعده السادس في الأدوار الإقصائية على مستوى البطولات الآسيوية، ويؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

ويستهل الفريق السعودي مشواره بمواجهة قوية خارج أرضه أمام أركاداغ التركمنستاني، وصيف المجموعة الثانيةبعد غد على ستاد عشق آباد الأولمبي، في اختبار صعب أمام فريق يفرض سيطرته على الساحة المحلية، بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس لثلاثة مواسم متتالية، إلى جانب تتويجه بلقب دوري التحدي الآسيوي في مشاركته القارية الأولى الموسم الماضي.

ولا تقل بقية مواجهات دور الـ16 أهمية، حيث يلتقي الاستقلال الإيراني مع الحسين الأردني في دبي، بينما يستضيف الزوراء العراقي فريق الوصل الإماراتي في بغداد.

تلك المواجهة التي ستكون هي الاختبار الأول للمدرب الجديد للوصل، البرتغالي روي فيتوريا، والذي يعود للعمل بعد فترة من الابتعاد عن التدريب عقب رحيله عن قيادة منتخب مصر قبل نحو عامين.

كما يحل سيباهان الإيراني ضيفًا على الأهلي القطري في مواجهة مرتقبة بالعاصمة الدوحة، يوم الأربعاء.

وفي منطقة الشرق، تتواصل الإثارة بمواجهات تجمع راتشابوري التايلاندي مع بيرسيب باندونج الإندونيسي، في أول ظهور إقصائي للفريق التايلاندي، فيما يستضيف كونج آن هانوي الفيتنامي نظيره تامبنيز روفرز السنغافوري، الأكثر خبرة قاريًا بين الفرق المتأهلة.

وتُختتم مواجهات الذهاب الخميس المقبل بلقاء بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي مع جامبا أوساكا الياباني، إلى جانب مواجهة بانكوك يونايتد التايلاندي وماكارثر الأسترالي، في صراع جديد على بطاقات العبور.
 

