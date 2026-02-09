النصر يواجه أركاداغ التركمنستاني في دوري أبطال أسيا

يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصري السعودي الي استمرار رحلته الجيدة في دوري ابطال أسيا حين يحل ضيفا علي أركاداغ التركمنستاني.



ويدخل النصر الأدوار الإقصائية بعد تصدره مجموعته بالعلامة الكاملة، ليحجز مقعده السادس في الأدوار الإقصائية على مستوى البطولات الآسيوية، ويؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

ويستهل الفريق السعودي مشواره بمواجهة قوية خارج أرضه أمام أركاداغ التركمنستاني، وصيف المجموعة الثانيةبعد غد على ستاد عشق آباد الأولمبي، في اختبار صعب أمام فريق يفرض سيطرته على الساحة المحلية، بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس لثلاثة مواسم متتالية، إلى جانب تتويجه بلقب دوري التحدي الآسيوي في مشاركته القارية الأولى الموسم الماضي.

ولا تقل بقية مواجهات دور الـ16 أهمية، حيث يلتقي الاستقلال الإيراني مع الحسين الأردني في دبي، بينما يستضيف الزوراء العراقي فريق الوصل الإماراتي في بغداد.

تلك المواجهة التي ستكون هي الاختبار الأول للمدرب الجديد للوصل، البرتغالي روي فيتوريا، والذي يعود للعمل بعد فترة من الابتعاد عن التدريب عقب رحيله عن قيادة منتخب مصر قبل نحو عامين.

كما يحل سيباهان الإيراني ضيفًا على الأهلي القطري في مواجهة مرتقبة بالعاصمة الدوحة، يوم الأربعاء.

وفي منطقة الشرق، تتواصل الإثارة بمواجهات تجمع راتشابوري التايلاندي مع بيرسيب باندونج الإندونيسي، في أول ظهور إقصائي للفريق التايلاندي، فيما يستضيف كونج آن هانوي الفيتنامي نظيره تامبنيز روفرز السنغافوري، الأكثر خبرة قاريًا بين الفرق المتأهلة.

وتُختتم مواجهات الذهاب الخميس المقبل بلقاء بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي مع جامبا أوساكا الياباني، إلى جانب مواجهة بانكوك يونايتد التايلاندي وماكارثر الأسترالي، في صراع جديد على بطاقات العبور.

