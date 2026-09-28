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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي يتطلع لتحويل الشراكة مع أنجلو جولد إلى تعاون شامل في التعدين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
منار عبد العظيم

أفادت قناة «إكسترا نيوز» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال لقائه مع ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنجلو جولد أشانتي، تطلع مصر إلى الارتقاء بالتعاون القائم مع الشركة من شراكة ترتكز على تشغيل منجم السكري إلى شراكة استراتيجية أشمل في قطاع التعدين المصري.

وأوضح الرئيس أن التعاون المستهدف يمتد إلى مجالات الاستكشاف، ونقل التكنولوجيا والخبرات، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب استقطاب المزيد من الاستثمارات.

كما شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول آفاق توسيع برامج الاستكشاف التي تنفذها الشركة في مصر، ولا سيما في مجال تعدين الذهب، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع في قطاع التعدين وتعظيم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

الرئيس السيسي قطاع التعدين الاقتصاد

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