بناء شخصية طفل.. تفاصيل استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة

قال نور أسامة، عضو المجلس القومي للأمومة والطفولة، إن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة لها إطار ومحتوى للمتابعة وتقديم الخدمات، متابعا: الاستراتيجية تنسق تشمل الاطفال من سن 6 سنوات.

وأضاف أسامة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى الاستراتيجية تعمل على بناء شخصية الطفل من الصغر وأن يكون لدى الاطفال ثقة بالنفس وتطور لغوي وحركي وتفكير خيالي سليم، لكي نقدم طفل سوي.

واسترسل: أطر المتابعة والتقييم الخاصة بالاستراتيجية تعمل على دراسة ومتابعة التطورات الخاصة بالأطفال، متابعا: الاستراتيجية تتعامل مع ملفات عديدة كملفات الصحة والتغذية والتعليم والحماية.

وشدد على أن هناك بروتوكولات تعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية، ونتابع آليات تطبيق الاستراتيجية.