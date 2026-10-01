أحمد صالح في القائمة النهائية لمهرجان برلين السينمائي الدولي

يشارك المخرج أحمد صالح في عدد كبير من المهرجانات اولها مهرجان برلين السينمائى الدولي لافلام الـ Ai، والذي وصل فيه للقائمة النهائية و في المسابقة الرسمية لمهرجان لوس أنجلوس لافلام الذكاء الاصطناعي ووصل للقائمة القضية لمهرجان بورانو بايطاليا ويسافر يوم ١٢ من الشهر الجاري لتسلمها.

المخرج أحمد صالح

وكان المخرج أحمد صالح قد وصل للقائمة النهائية قي قائمة المتنافسين على الجائزة الكبرى لمهرجان

Burano artificial intelligence film festival والمعروف اختصارا باسم Baiff والذي يقام في الفترة من ١٣ ل ١٧ من أكتوبر القادم.

ووصل صالح بفيلمه Crossfire echoes للقائمة القصيرة للمهرجان وكان الفيلم قد فاز من قبل بالجائزة الفضية من مهرجان K - culture ai international film festival.

أحمد صالح هو مخرج مصري قدم الكثير من الأعمال الناجحة منها أفلام حرب اطاليا والديلر و أنا وابن خالتي و العديد من المسلسلات الناجحة مثل حكايات جروب الماميز و توبة و ضل راجل و ليالينا ٨٠ و بحر و ابو جبل و ايوب و لحظات حرجة وحرمت يا بابا.