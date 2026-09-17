«الأعلى للإعلام» يستعرض تقارير لجانه ويناقش عددًا من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اجتماعه الدوري؛ حيث ناقش عددًا من القضايا والموضوعات المهمة على الساحة الإعلامية، إلى جانب استعراض التقارير والتوصيات المقدمة من لجانه المختلفة.

واستعرض الاجتماع توصيات لجنة «الإعلام والنشء» بشأن التناول الإعلامي للنزاعات القانونية التي يكون الأطفال طرفًا فيها؛ وتتمثل في كفالة حق المجتمع في المعرفة مع صون حق الطفل في الحماية والخصوصية، إلى جانب توفير البرامج التثقيفية والتدريب المستمر للكوادر الصحفية والإعلامية في تغطية الحوادث المتعلقة بالأطفال (سواء أكانوا شهودًا أم مجنيًا عليهم أم جناةً أم متضررين)، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لحظر إظهار هوياتهم وملامحهم بصورة مباشرة.

كما ناقش المجلس توصيات الاجتماع المشترك بين لجنتي «الإعلام والنشء» و«ضبط أداء الإعلام الرياضي»، بشأن التداعيات والآثار السلبية لمواقع المراهنات ومخاطرها على النشء.

كما ناقش المجلس الإجراءات والمهام المطلوبة من لجنة الدراما استعدادًا للموسم الرمضاني المقبل، وتحديد آليات متابعة ورصد الأعمال الدرامية بما يضمن الالتزام بالمعايير والأكواد.

إلى جانب ذلك، ناقش المجلس تقارير لجنة «ضبط أداء الإعلام الرياضي» لتقييم التغطيات الرياضية الأخيرة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي ونبذ التعصب.

وخلال الاجتماع، وافق المجلس على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بشأن عدد من الشكاوى ضد مواقع إلكترونية وحسابات مزيفة.