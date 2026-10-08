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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

غلق باب الترشح اليوم.. 3 متنافسين على رئاسة نادي الرياضات البحرية بالغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

تتجه انتخابات نادي الرياضات البحرية بالغردقة إلى مرحلة جديدة مع غلق باب الترشح أمام الراغبين في عضوية مجلس الإدارة مساء اليوم الخميس، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الخاصة بالانتخابات المقرر إجراؤها في 21 نوفمبر المقبل.

ومع الساعات الأخيرة لتلقي طلبات الترشح، تبدو المنافسة على مقاعد مجلس الإدارة مفتوحة أمام احتمالات جديدة، في الوقت الذي يترقب فيه أعضاء الجمعية العمومية الشكل النهائي للسباق الانتخابي بعد إعلان القائمة المعتمدة للمرشحين.

3 مرشحين على مقعد الرئيس

ويأتي مقعد رئيس مجلس الإدارة في مقدمة المقاعد التي تحظى باهتمام أعضاء النادي، بعدما تقدم 3 مرشحين للمنافسة عليه حتى الآن، وهم علاء التايه، رئيس مجلس الإدارة الحالي، وهاني حمد، عضو مجلس الإدارة الحالي، والدكتور علاء الهرس.

وتشير الأسماء المتقدمة إلى مواجهة انتخابية تجمع بين عناصر من مجلس الإدارة الحالي ومرشح جديد، في انتظار ما ستسفر عنه الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح.

4 مرشحين على منصب نائب الرئيس

ولا تقل المنافسة على منصب نائب رئيس مجلس الإدارة سخونة، حيث تقدم حتى الآن 4 مرشحين، هم عبدالناصر ناجي، ومبارك أبوسنة، وحمادة دندراوي، والدكتور أحمد عبدالمالك، نقيب أطباء البحر الأحمر.

15 مرشحًا على مقاعد العضوية

وبالنسبة لمقاعد عضوية مجلس الإدارة، بلغ عدد المتقدمين حتى الآن 13 مرشحًا على مقاعد فوق السن، إلى جانب مرشحين اثنين على مقاعد تحت السن.

ومن المنتظر أن تحدد الساعات الأخيرة من فترة الترشح الشكل النهائي للمنافسة على جميع المقاعد، قبل اعتماد القائمة النهائية وخوض الاستحقاق الانتخابي في 21 نوفمبر، وسط اهتمام من أعضاء الجمعية العمومية بنسب المنافسة وتشكيل المجلس الجديد.

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