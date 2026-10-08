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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ البحر الأحمر تفتتح مؤتمر «مستقبل الطفولة المبكرة» بالغردقة.. وتؤكد أهمية حماية هوية الطفل في عصر الرقمنة

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

افتتحت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، مساء الأربعاء، فعاليات مؤتمر «مستقبل الطفولة المبكرة.. نحو التوازن بين الأصالة والرقمية»، الذي تنظمه كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، بأحد فنادق مدينة الغردقة، بمشاركة نخبة من القيادات الأكاديمية والمتخصصين في مجال الطفولة المبكرة.

جاء ذلك نيابة عن الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبحضور الدكتورة ريهام المليجي، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط ورئيس المؤتمر، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور محمد زيدان، نائب رئيس جامعة المنوفية، والدكتورة مستورة الشمري، عضو البرلمان العربي، إلى جانب عدد من عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية بالجامعات المصرية.

نائب المحافظ: الحفاظ على هوية الطفل ضرورة

ونقلت نائب المحافظ تحيات الدكتور وليد البرقي للمشاركين وضيوف المؤتمر، مؤكدة ترحيب المحافظة باستضافة هذا الحدث العلمي الذي يناقش قضية ترتبط بتكوين شخصية الطفل ومستقبل الأجيال الجديدة.

وأكدت ماجدة حنا أن الحفاظ على هوية الطفل وقيمه الأصيلة يمثل ضرورة بالتزامن مع التوسع في استخدام التكنولوجيا، مشيرة إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاستفادة من أدوات العصر الرقمي والحفاظ على الجوانب الثقافية والاجتماعية والإنسانية في تربية الأطفال وتنشئتهم.

وأوضحت أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات جديدة أمام الأسرة والمؤسسات التعليمية، الأمر الذي يتطلب تطوير أساليب التعامل مع الأطفال بما يضمن الاستخدام الآمن والهادف للتكنولوجيا، مع الحفاظ على دور التفاعل الأسري والاجتماعي في بناء شخصية الطفل.

التكنولوجيا والطفولة المبكرة على مائدة النقاش

ويناقش المؤتمر عددًا من القضايا المرتبطة بمستقبل الطفولة المبكرة في ظل التحول الرقمي، من بينها تأثير التكنولوجيا على الطفل، وتوظيف الوسائل الرقمية في التعليم، وآليات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا، إلى جانب الحفاظ على الهوية والقيم الأصيلة خلال مراحل التربية والتنشئة.

وشهدت فعاليات الافتتاح عزف السلام الوطني وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبهما عدد من الكلمات تناولت أهداف المؤتمر ومحاوره وأهمية تبادل الخبرات والأبحاث المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة.

تكريم المشاركين وفتح باب الحوار

وتضمن برنامج الافتتاح تكريم أعضاء اللجنة العلمية وعدد من القيادات والرموز الأكاديمية المشاركة، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم المؤتمر وفعالياته العلمية.

واختتمت فعاليات الافتتاح بفتح باب النقاش والحوار بين المنصة والحضور، لطرح الرؤى والمقترحات المتعلقة بتطوير منظومة الطفولة المبكرة، والتعامل مع التحديات التي يفرضها التحول الرقمي، وتحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والحفاظ على هوية الطفل.

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نائب محافظ البحر الأحمر تفتتح مؤتمر «مستقبل الطفولة المبكرة» بالغردقة.. وتؤكد أهمية حماية هوية الطفل في عصر الرقمنة

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