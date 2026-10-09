قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا تتحرك أسعار الذهب في مصر؟.. 4 عوامل تحدد اتجاه السوق .. السيناريوهات المحتملة للتحركات
بعد هجمات الحوثي.. السديس: أمن الحرمين وقدسيتهما خط أحمر لا يمكن تجاوزه
إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بطريق الملاحة في طنطا بسبب السرعة الزائدة
بلجيكا .. إلغاء 140 رحلة جوية بسبب احتجاجات النقابات العمالية
الأرصاد تحذر من تقلبات طقس اليوم.. أمطار بمناطق جديدة وانخفاض الحرارة
أنا ضابطة في الشرطة.. القبض على المتهمة بالاعتداء على سائق أتوبيس بالقاهرة
قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا
مواعيد مباريات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري
إثيوبيا تتهم إريتريا بشن "غزو شامل".. ومخاوف من حرب إقليمية
الفيديو ورطه.. القبض على المتهم بالتلويح بسلاح أبيض في حفل زفاف صديقه
عاجل.. الرئيس السيسي يصل ماليزيا ورئيس الوزراء أنور إبراهيم في مقدمة مستقبليه
مستشار الرئيس يطمئن المصريين: الدولة مستعدة لأي تطورات فيروسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شرب اللبن والحساسية.. نصائح لاختيار النظام الغذائي المناسب وتجنب المضاعفات المحتملة

اللبن
اللبن
البهى عمرو

بين الانتفاخ واضطرابات الجهاز الهضمي والحكة واحمرار الجلد، تتشابه بعض الأعراض التي يعاني منها الأشخاص بعد تناول اللبن، ما يدفع كثيرين إلى الخلط بين حساسية بروتين اللبن وعدم تحمل اللاكتوز، رغم اختلاف الأسباب وطرق التعامل مع كل حالة، وهو ما يجعل التمييز بينهما خطوة مهمة لاختيار النظام الغذائي المناسب وتجنب المضاعفات المحتملة.

وكشفت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، عن الفروق بين حساسية الألبان وعدم تحمل اللاكتوز، موضحة طبيعة كل حالة وأبرز الأعراض المرتبطة بها، إلى جانب البدائل الغذائية التي يمكن الاستعانة بها وفقًا للاحتياجات الصحية لكل شخص.

حساسية اللبن.. استجابة مناعية لبروتيناته

 

وأوضحت الدكتورة منال عز الدين، خلال لقائها مع الإعلاميتين حياة مقطوف ورنا صالح ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حساسية اللبن ترتبط باستجابة الجهاز المناعي لبعض البروتينات الموجودة فيه، مثل الكازين، وقد تظهر أعراضها في صورة حكة أو احمرار بالجلد، أو إسهال واضطرابات هضمية، مع اختلاف الأعراض من شخص لآخر.

اللبن
اللبن

وأكدت أن التعامل مع حساسية بروتين اللبن يتطلب تجنب المنتجات التي تحتوي على البروتين المسبب للحساسية، وفقًا لتقييم الطبيب، مع اختيار بدائل غذائية مناسبة تساعد على تعويض العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

عدم تحمل اللاكتوز.. نقص إنزيم وراء الأعراض

 

وفي المقابل، أوضحت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية أن عدم تحمل اللاكتوز يحدث نتيجة نقص إنزيم اللاكتيز، المسؤول عن تكسير سكر اللاكتوز الموجود في اللبن، ما يؤدي إلى ظهور أعراض مثل الانتفاخ والغازات واضطرابات الجهاز الهضمي بعد تناوله.

وأشارت إلى أن هذه المشكلة قد تزداد لدى بعض الأشخاص مع التقدم في العمر، لافتة إلى أن الزبادي واللبن الرايب قد يكونان أكثر ملاءمة لبعض المصابين بعدم تحمل اللاكتوز، نظرًا لانخفاض محتواهما منه مقارنة باللبن، مع اختلاف درجة التحمل من شخص لآخر.

لبن الصويا والشوفان.. ما البدائل المتاحة؟

 

وتطرقت الدكتورة منال عز الدين إلى بدائل اللبن النباتية المتاحة في الأسواق، ومنها لبن الصويا والشوفان وجوز الهند واللوز، مؤكدة أن اختيار البديل المناسب يتوقف على الحالة الصحية والاحتياجات الغذائية لكل شخص.

وأوضحت أن لبن الصويا يعد من البدائل النباتية التي تحتوي على البروتين، كما يضم مركبات نباتية تُعرف باسم الإيزوفلافونات، وهي مركبات تشبه الإستروجين في بعض خصائصها.

وأضافت أن لبن الشوفان قد يحتوي على كميات متفاوتة من الكربوهيدرات والسكريات، وفقًا لطريقة التصنيع والإضافات المستخدمة، ولذلك نصحت مرضى السكري بمراجعة الملصق الغذائي واختيار الأنواع غير المحلاة.

هل اللبن الحيواني أفضل من البدائل النباتية؟

 

وشددت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية على أن اللبن الحيواني يظل خيارًا غذائيًا مناسبًا للأشخاص الذين يتحملونه ولا يعانون من حساسية تجاه بروتيناته، موضحة أن المفاضلة بين اللبن الحيواني والبدائل النباتية تعتمد على الحالة الصحية والاحتياجات الغذائية، وليس على اعتبار نوع واحد الأفضل للجميع.

وأكدت أهمية اختيار المنتجات الغذائية بعناية، وعدم استبعاد اللبن أو استبداله بمنتجات أخرى دون مراعاة العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم، بما يضمن اتباع نظام غذائي متوازن يتناسب مع طبيعة كل حالة.

الألبان اللبن الحيواني اللبن لبن الصويا لبن الصويا والشوفان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي

ضربة موجعة لـ عموتة.. تأكد غياب خماسي الأهلي أمام الزمالك

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

حالة الطقس

شبورة كثيفة وأمطار رعدية بالقاهرة والمحافظات.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

مصطفي درويش

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

منتخب مصر

استياء وتغييرات.. كواليس جلسة اتحاد الكرة مع جهاز المنتخب يوم 12 أكتوبر

سامح حسين

زوجة سامح حسين تكسر صمتها بعد شائعة وفاته: تاني يا جماعة

محمد عبد العظيم

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصل مطار كوالالمبور الدولي

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: محادثات السلام لن تنجح طالما استمرت الضغوط والتهديدات الأمريكية

مهرجان الفنون الشعبية

ثقافة الإسماعيلية: مهرجان الفنون الشعبية في دورته الـ26 يرفع شعار السلام

بالصور

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد