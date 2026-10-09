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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل الألبان النباتية أفضل من اللبن الطبيعي؟.. باحثة تكشف الحقيقة

اللبن
اللبن
البهى عمرو

 أكدت الدكتورة منال عز الدين، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، أن اللبن غذاء متكامل ومن العناصر المهمة لصحة الجسم، مشيرة إلى أن المشكلات التي يعاني منها بعض الأشخاص عند شرب اللبن قد تكون ناتجة عن الحساسية.

وأضافت الباحثة بمعهد تكنولوجيا الغذاء، خلال حوارها ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك بدائل للبن الطبيعي يمكن تناولها في حالة المعاناة من الحساسية، منها لبن الصويا وجوز الهند والشوفان واللوز، وغيرها من الأنواع.صورة أرشيفية

وأوضحت أن اللبن الطبيعي أفضل من الألبان النباتية من حيث القيمة الغذائية في العموم، لكن يمكن اللجوء إلى البدائل المناسبة في حالة المعاناة من الحساسية، مع اختيار النوع الذي يلبي احتياجات الجسم.

وأشارت إلى أن اللبن الجاموسي واللبن البقري يحتويان على البروتين، موضحة أن اللبن البقري أقل في نسبة البروتين مقارنة باللبن الجاموسي، لكن كليهما مهم ويحتوي على مجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

وتابعت أن القشطة التي تتكون على سطح اللبن الطبيعي من المكونات المهمة، لاحتوائها على فيتامين «د»، مشيرة إلى أنها لا تفضل تناول اللبن خالي الدسم، معتبرة أن قوامه يشبه المياه.

الغذاء اللبن صدى البلد للبن الطبيعي اللبن الجاموسي اللبن البقري

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