رفع 2000 طن من مخلفات الرتش بجوار حرم دائري صفط اللبن ببولاق الدكرور

رفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، 2000 طن من مخلفات الرتش بجوار حرم الطريق الدائري صفط اللبن بحي بولاق الدكرور التابع لمحافظة الجيزة، وذلك ضمن جهود المحافظة للتعامل الفوري مع تجمعات الرتش وتحسين المظهر العام بالطرق.

وجاءت أعمال رفع المخلفات تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، حيث وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بسرعة التعامل مع تراكمات الرتش ورفعها.

ووجه محمد زكي مدير عام الهيئة بالدفع بعدد من اللوادر و10 سيارات نقل كبيرة لسرعة رفع المخلفات، مما أسفر عن إزالتها وتحسين مستوى النظافة والمظهر العام بالمكان.

وتأتي الأعمال ضمن خطة الهيئة للتعامل الفوري مع تجمعات الرتش ورفع كفاءة الطرق والمحاور بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين الرؤية البصرية بنطاق احياء الجيزة.