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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش اليمني يكمل سيطرته على باب المندب و جزيرة ميون

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مستشار وزير الدفاع اليمني، قال إن الجيش اليمني يكمل سيطرته على باب المندب بعد تطهيره من ميليشيا الحوثي.

وأضاف مستشار وزير الدفاع اليمني، أن الجيش اليمني يسيطر على جزيرة ميون.

أكد رئيس الأركان اليمني الفريق، صغير بن عزيز، على أهمية دمج جميع التشكيلات العسكرية تحت مظلة وزارة الدفاع، منوهاً إلى أن الجيش الذي تتعدد ولاءاته يكون مهددا لكيان الدولة، مشيداً بالدعم السعودي الكبير لليمن ومؤسسته العسكرية.

أفاد مراسل قناتي "العربية والحدث" بوصول دفعة جديدة من قوات درع الوطن إلى عدن التي تشهد استقراراً أمنياً لليوم الثالث على التوالي.


 

الجيش اليمني اليمن وزير الدفاع اليمني الدفاع اليمني ميليشيا الحوثي

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