مساعد وزير الدفاع اليمني: المعارك مع الحوثيين على أشدها في مختلف الجبهات

قال اللواء الركن سمير الصبري، مساعد وزير الدفاع اليمني، إن المعارك لا تزال على أشدها في مختلف جبهات القتال، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية للجيش اليمني والقوات الحكومية تتواصل بصورة مستمرة منذ الإعلان عن عملية «فجر اليمن».

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التوجيه الذي أصدره رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بشأن العملية يمضي بصورة متواصلة في جميع الجبهات، لافتا إلى أن المشهد الميداني قد يشهد إخفاقا في بعض المحاور وتقدما في محاور أخرى، لكن العملية العسكرية بشكل عام تسير وفقا للمخطط لها.

وأضاف أن القوات الحكومية لا تزال في المرحلة الأولى من العملية، ولم تبدأ بعد المراحل الأخرى التي جرى التخطيط والإعداد لها ضمن عملية «فجر اليمن».

وأشار إلى أن العملية تحظى بإسناد من قوات التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من الدول الشقيقة، مؤكدا استمرار الدعم والمساندة للعمليات العسكرية في مختلف الجبهات.