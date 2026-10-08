قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب جنوب إيطاليا
أحدها في صالحك.. 6 أسباب لرفع عداد الكهرباء الكودي
مساعد وزير الدفاع اليمني: المعارك مع الحوثيين على أشدها في مختلف الجبهات
أسعار سبائك الذهب بعد آخر انخفاض.. مفاجأة في سعر سبيكة 1 جرام حتى 100 جرام
ليس معلما بمدارسنا.. أول رد من التعليم على فيديو الإساءة لهدى شعراوي وصفية زغلول
لاعب قاسم باشا يشيد بمحمد صلاح: شعرت بالفارق فور مشاركته
أهلا بيكي يا مصر.. رئيس كوريا الجنوبية يرحب بالرئيس السيسي على أنغام أغنية "بابا" لعمرو دياب
بعد "محادثات مثمرة".. ترامب: لن نهاجم إيران قبل انتخابات نوفمبر
إثبات حيازة.. أرملة وائل الإبراشي تروي تفاصيل ما حدث لشقتها
حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الأربعاء .. أمطار خفيفة وشبورة مائية
وادي دجلة يهزم الاتحاد السكندري بهدف نظيف بكأس عاصمة مصر
غرق 3 صغار في ترعة الإبراهيمية بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مساعد وزير الدفاع اليمني: المعارك مع الحوثيين على أشدها في مختلف الجبهات

المعارك مع الحوثيين على أشدها
المعارك مع الحوثيين على أشدها
محمود زيدان

قال اللواء الركن سمير الصبري، مساعد وزير الدفاع اليمني، إن المعارك لا تزال على أشدها في مختلف جبهات القتال، مشيرا إلى أن العمليات العسكرية للجيش اليمني والقوات الحكومية تتواصل بصورة مستمرة منذ الإعلان عن عملية «فجر اليمن».

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، على قناة القاهرة الإخبارية، أن التوجيه الذي أصدره رئيس الجمهورية للقوات المسلحة بشأن العملية يمضي بصورة متواصلة في جميع الجبهات، لافتا إلى أن المشهد الميداني قد يشهد إخفاقا في بعض المحاور وتقدما في محاور أخرى، لكن العملية العسكرية بشكل عام تسير وفقا للمخطط لها.

وأضاف أن القوات الحكومية لا تزال في المرحلة الأولى من العملية، ولم تبدأ بعد المراحل الأخرى التي جرى التخطيط والإعداد لها ضمن عملية «فجر اليمن».

وأشار إلى أن العملية تحظى بإسناد من قوات التحالف، بقيادة المملكة العربية السعودية، إلى جانب عدد من الدول الشقيقة، مؤكدا استمرار الدعم والمساندة للعمليات العسكرية في مختلف الجبهات.

المعارك مع الحوثيين على أشدها مساعد وزير الدفاع اليمني اليمن أخبار توك شو القاهرة الإخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

صورة أرشيفية

عهدة هترجع للوزارة.. 10 تعليمات لطلاب أولى ثانوي للحفاظ على التابلت حتى انتهاء المرحلة الثانوية

الدكتور تامر مدكور - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي

بالرقم القومي فقط.. تسهيلات جديدة من التأمين الصحي لتجديد البطاقة لأصحاب المعاشات

ترشيحاتنا

حسام الزناتي

الزمالك: لم يتم توقيع عقد حسام الزناتي لتولي منصب المدير الرياضي

مباراة القمة

جيرالدو يستعيد ذكريات القمة: الأهلي لا يقبل الخسارة ويلعب بقوة وحماس

ديانج

فالنسيا يدرس إمكانية رحيل ديانج

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد