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مستشار وزير الدفاع اليمني: جبال كهبوب استراتيجية ومن يسيطر عليها يتحكم في باب المندب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار وزير الدفاع اليمني: جبال كهبوب استراتيجية ومن يسيطر عليها يتحكم في باب المندب

مستشار وزير الدفاع اليمني: جبال كهبوب استراتيجية
مستشار وزير الدفاع اليمني: جبال كهبوب استراتيجية
محمود زيدان

قال العميد محمد الكميم، مستشار وزير الدفاع اليمني، إن استكمال السيطرة على ما تبقى من جبال كهبوب يمثل تطورا مهما في العمليات العسكرية، موضحا أن جبال كهبوب تعد سلسلة جبلية واسعة تبدأ من منطقة باب المندب وتمتد حتى جبال الوازعية.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن أهمية جبال كهبوب تنبع من موقعها الاستراتيجي وإشرافها المباشر على مضيق باب المندب، مشيرا إلى أن السيطرة عليها تمنح القوات المسلحة قدرة أكبر على تأمين المضيق والتحرك في المناطق المحيطة به.

وأضاف أن السيطرة على جبال كهبوب تسهم أيضا في تأمين محافظتي عدن ولحج، وتوفر ظروفا مناسبة لاستكمال العمليات العسكرية باتجاه الساحل، بما في ذلك مديرية ذوباب والمناطق المحيطة بباب المندب، وصولا إلى مناطق الساحل الغربي مثل المخا والحديدة.

وأشار إلى أن السيطرة على هذه المناطق تدعم كذلك العمليات العسكرية باتجاه جبهات تعز، موضحا أن جبهة تعز ترتبط بالجغرافيا العسكرية والاستراتيجية نفسها، وأن استكمال السيطرة على جبال كهبوب قد يمثل أحد مفاتيح استعادة الساحل الغربي، إلى جانب دعم جهود استعادة محافظة تعز بالكامل.

وأكد أن جبال كهبوب تقع ضمن منطقة جغرافية استراتيجية في اليمن، معتبرا أن العمليات العسكرية في هذه الجبهة تمثل مواجهة مباشرة مع إيران، مشيرا إلى أن القوات اليمنية تواجه الدعم الإيراني لجماعة الحوثي، بما يشمل الأسلحة والمعدات والخبراء والقدرات العسكرية.

وأوضح أن إيران تسعى إلى الحفاظ على مكاسبها في منطقة باب المندب، إلا أن التطورات العسكرية الأخيرة أدت إلى تراجع قدرات جماعة الحوثي في السيطرة على المضيق والجبهات المحاذية له، بما فيها الجبال المطلة على باب المندب في كهبوب والوازعية ومناطق أخرى.

اليمن مستشار وزير الدفاع اليمني اليمني أخبار توك شو

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