قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطفوا الأنظار في حفل استقبال الرئيس السيسي.. معلومات عن كورال أطفال جونبو الكوري
وزير المالية: نتطلع لزيادة التعاون الاقتصادي وتبادل الخبرات مع تركيا
مجلس الأمن يمدد بالإجماع عقوبات السودان لشهرين ويبقي حظر السلاح على دارفور
7 علماء مصريين من "معهد علوم البحار" يحققون انجازا عالميًا
اللحظات الأخيرة في حياة إبراهيم الرفاعي.. اللواء محيي نوح يكشف تفاصيل استشهاده
أسعار السجائر اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 في مصر
موتسيبي يعلن تجديد دعم أفريقيا لإنفانتينو قبل انتخابات رئاسة فيفا
حبس منتج شهير 3 سنوات في قضيتي شيكات بدون رصيد
المقاولون العرب يهزم الجونة بثنائية شادي حسين في كأس عاصمة مصر
موعد امتحانات الترم الأول واجازة نصف العام 2027 بالمدارس |ماذا قررت التعليم؟
زاد 5 جنيهات.. تفاصيل أشهر عيار ذهب في الصاغة الآن
بخطوات بسيطة لاستعادة الدعم.. كيفية تقديم تظلم بطاقة التموين 2026 وإعادة المحذوفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء محيى نوح: كنت من أوائل الذين طالبوا الرئيس السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية

اللواء محيى نوح
اللواء محيى نوح
محمود محسن

حذر اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 قتال خلال حرب الاستنزاف وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973، من خطورة الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف أمن المجتمع وتعمل على بث القلق بين المواطنين، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تمتلك من القدرات ما يمكنها من مواجهة أي تهديد خارجي.

وقال اللواء محيى نوح، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن القوات المسلحة تمثل قوة ردع قادرة على مواجهة أي قوة في المنطقة، مشددًا على أهمية عدم التأثر بما وصفه بالحرب النفسية التي تستهدف الروح الوطنية والشجاعة لدى المصريين.

وتابع أن مصر لديها أجيال من الشباب القادر على تحمل المسؤولية، مؤكدًا أنهم أبناء وأحفاد أبطال حرب أكتوبر، وأن الروح الوطنية ما زالت حاضرة لدى الشعب المصري.

وأشار إلى أنه كان من أوائل الذين طالبوا الرئيس السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه أعلن دعمه له باعتباره شخصية تمتلك الخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية.

مشروعات التنمية في سيناء

وأكد أن ما تحقق خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، متحدثًا عن مشروعات التنمية التي شهدتها مصر، ومن بينها تطوير الساحل الشمالي، وإنشاء المدن الجديدة، إلى جانب مشروعات التنمية في سيناء وما تضمنته من طرق ومدارس ومرافق.

اللواء محيي نوح حرب الاستنزاف حرب أكتوبر 1973 الشائعات المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبادرة احلال السيارات

عايز عربية جديدة.. حافز يصل إلى 65 ألف جنيه وتقسيط 10 سنوات في مبادرة إحلال السيارات 2026

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ ارتفعت من جديد.. أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

الشاب المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار عاجل من جهات التحقيق.. حجز الابن المتهم بإنهاء حياة والديه وعرض جثمانهما علي الطب الشرعي

تعليمات كنيسة

إلغاء ليلة الحنة والسيشن.. كنيسة بالمنيا تنشر تعليمات بشأن حفلات الزواج

رمضان صبحي

رمضان صبحي يستعطف جماهير الأهلي في رسالة خاصة.. ماذا قال؟

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

شاب ينهي حياة والديه بطنطا.. والعثور علي الجثتين بعد 3 أيام من الوفاة

ابنة رانيا فريد شوقى غى اخر ظهور لها

ابنة رانيا فريد شوقي تلفت الأنظار في أحدث ظهور

المواطن المصري محمد ابو الليل

الخارجية تكشف لصدى البلد حالة المواطنين المصريين المصابين في السعودية

ترشيحاتنا

إسعاف

لخلافات النسب.. مقتل شاب وإصابة والده في مشاجرة بالخرطوش بين أبناء عمومة بأسيوط

المتهمة

نشرت فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالمنصورة

المتهم

القبض على صانع محتوى نشر فيديوهات خادشة بالتجمع

بالصور

مكونات و خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات
خطوات تحضير المدلعة مثل المحلات

ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة
ريهام عبد الغفور تتغزل فى زوجها بإطلالة بسيطة

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟
فوائد الكوارع.. هل الكولاجين الموجود فيها مفيد للبشرة والمفاصل؟

لحم الحمام .. فوائد و فيتامينات للجسم لا تتوقعها

فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام
فوائد لحم الحمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد