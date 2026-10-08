اللواء محيى نوح: كنت من أوائل الذين طالبوا الرئيس السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية

حذر اللواء محيي نوح، أحد قادة المجموعة 39 قتال خلال حرب الاستنزاف وأحد أبطال حرب أكتوبر 1973، من خطورة الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف أمن المجتمع وتعمل على بث القلق بين المواطنين، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية تمتلك من القدرات ما يمكنها من مواجهة أي تهديد خارجي.

وقال اللواء محيى نوح، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن القوات المسلحة تمثل قوة ردع قادرة على مواجهة أي قوة في المنطقة، مشددًا على أهمية عدم التأثر بما وصفه بالحرب النفسية التي تستهدف الروح الوطنية والشجاعة لدى المصريين.

وتابع أن مصر لديها أجيال من الشباب القادر على تحمل المسؤولية، مؤكدًا أنهم أبناء وأحفاد أبطال حرب أكتوبر، وأن الروح الوطنية ما زالت حاضرة لدى الشعب المصري.

وأشار إلى أنه كان من أوائل الذين طالبوا الرئيس السيسي بخوض الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه أعلن دعمه له باعتباره شخصية تمتلك الخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية.

مشروعات التنمية في سيناء

وأكد أن ما تحقق خلال سنوات حكم الرئيس السيسي، متحدثًا عن مشروعات التنمية التي شهدتها مصر، ومن بينها تطوير الساحل الشمالي، وإنشاء المدن الجديدة، إلى جانب مشروعات التنمية في سيناء وما تضمنته من طرق ومدارس ومرافق.