مستشار الرئيس يطمئن المصريين: الدولة مستعدة لأي تطورات فيروسية

مع انتشار أدوار البرد بين الأطفال، تتزايد تساؤلات أولياء الأمور بشأن التوقيت المناسب لمنع أبنائهم من الخروج، وكيفية التعامل مع ارتفاع درجة الحرارة والأعراض المصاحبة لنزلات البرد، ومتى تصبح الحالة الصحية بحاجة إلى تدخل طبي عاجل.

شدد الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، على أهمية الاهتمام براحة الطفل المصاب ومتابعة حالته الصحية، مع ضرورة الانتباه إلى الأعراض التي تستدعي استشارة الطبيب وعدم اللجوء إلى الأدوية دون إشراف طبي.

متى يجب منع الطفل المصاب بالبرد من الخروج

عوض تاج الدين

وأوضح الدكتور عوض تاج الدين، أن الطفل الذي يعاني أعراضًا شديدة لدور البرد أو ارتفاعًا في درجة الحرارة، يُفضل عدم خروجه من المنزل، مع تقليل اختلاطه بالآخرين طوال فترة ظهور الأعراض.

وأشار إلى أن حصول الطفل على قسط كافٍ من الراحة، والحرص على تناول السوائل، ومتابعة درجة حرارة الجسم، من الإجراءات المهمة خلال فترة المرض، إلى جانب مراقبة أي تطورات قد تطرأ على حالته الصحية.

أعراض تستدعي استشارة الطبيب

وشدد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية على ضرورة استشارة الطبيب عند ظهور أعراض شديدة أو غير معتادة لدى الطفل، خاصة صعوبة التنفس، والخمول الشديد، وعدم القدرة على تناول السوائل، أو استمرار ارتفاع درجة الحرارة.

وحذر من إعطاء الأطفال المضادات الحيوية أو أي أدوية دون استشارة الطبيب، مؤكدًا أهمية تحديد العلاج المناسب وفقًا للتقييم الطبي وطبيعة الحالة، تجنبًا للاستخدام غير الضروري للأدوية.

الدولة مستعدة لأي تطورات فيروسية

أكد عوض تاج الدين استعداد الدولة للتعامل مع أي تطورات مرتبطة بالفيروسات، مشيرًا إلى توافر اللقاحات للفئات التي تحتاج إلى التطعيم.

وأوضح أنه لا توجد، مشكلات صحية خاصة مرتبطة بالتغيرات الجوية الحالية، لافتًا إلى أن التحور من الخصائص الطبيعية للفيروسات، التي قد تشهد تغيرات جينية أو شكلية تساعدها على الاستمرار والانتشار.

وأضاف أن هذه التغيرات قد تؤثر في كيفية تعرف الجهاز المناعي على الفيروسات والتعامل معها، وهو ما يستدعي استمرار المتابعة الصحية ورصد التطورات الفيروسية.

الإنفلونزا الموسمية مثال على تحور الفيروسات

وضرب مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية مثالًا بفيروس الإنفلونزا الموسمية، موضحًا أنه يشهد تغيرات من عام إلى آخر، الأمر الذي يتطلب متابعة السلالات المنتشرة وتحديث اللقاحات وفقًا للتطورات.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع التغيرات التي تطرأ على فيروسات الإنفلونزا، وتعمل على تحديث تركيبة اللقاحات الموسمية بما يتناسب مع السلالات المتوقع انتشارها خلال كل موسم.

وأكد عوض تاج الدين أن تحور الفيروسات ليس أمرًا استثنائيًا، بل يمثل جزءًا من طبيعتها، مشددًا على استمرار استعداد الدولة للتعامل مع أي تطورات فيروسية جديدة، وأهمية الالتزام بالإرشادات الطبية لحماية صحة الأطفال والحد من انتشار العدوى.