الفيديو ورطه.. القبض على المتهم بالتلويح بسلاح أبيض في حفل زفاف صديقه

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص واقفا أعلى دراجة نارية، وهو يلوح بسلاح أبيض بأحد الشوارع بمحافظة بني سويف.

كواليس الواقعة

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة في مقطع الفيديو، وتبين أنها سارية التراخيص، كما جرى ضبط قائدها، وهو عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الواسطى، ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة يوم 3 أكتوبر الجاري، موضحًا أن تصرفه جاء ابتهاجا بحفل زفاف أحد أصدقائه، كما اعترف بنشر مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.