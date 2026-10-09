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أنا ضابطة في الشرطة.. القبض على المتهمة بالاعتداء على سائق أتوبيس بالقاهرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنا ضابطة في الشرطة.. القبض على المتهمة بالاعتداء على سائق أتوبيس بالقاهرة

المتهمة
المتهمة
محمد شراط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر "قائد أتوبيس نقل جماعى" من قيام إحدى السيدات بالتعدى عليه بالسب حال إستقلالها الأتوبيس المشار إليه صحبته بأحد الطرق بالقاهرة وإدعائها بكونها ضابطة شرطة .

تفاصيل الواقعة 

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر الظاهر بمقطع الفيديو (سائق "بإحدى شركات النقل الجماعى" - مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) وبسؤاله قرر أنه حال سيره بالأتوبيس قيادته قامت إحدى السيدات بالركوب صحبته وعقب التحرك طلبت منه إسترجاع التذكرة والنزول فقام بإفهامها بعدم إمكانية إسترجاع التذكرة ، فقامت سيدة أخرى الظاهرة بمقطع الفيديو بالتعدى عليه بالسب وإلقائه بزجاجة مياه وتهديده بكونها ضابطة شرطة إعتراضاً على عدم إعادته قيمة التذكرة للسيدة الأولى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو ( ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وإدعائها بكونها ضابطة شرطة لترهيب السائق حتى يقوم بإعادة قيمة التذكرة للسيدة الأخرى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الداخلية الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية أخبار الحوادث نقل جماعي

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