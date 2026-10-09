لماذا تتحرك أسعار الذهب في مصر؟.. 4 عوامل تحدد اتجاه السوق .. السيناريوهات المحتملة للتحركات

تتحرك أسعار الذهب في السوق المصرية تحت تأثير مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، في مقدمتها تحركات الدولار، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ومعدلات التضخم، واتجاهات الطلب الاستثماري من البنوك المركزية.

وبينما تفرض قوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات ضغوطًا على المعدن النفيس في الأجل القصير، يوفر استمرار مشتريات البنوك المركزية والمخاوف الاقتصادية والجيوسياسية دعمًا لأسعاره على المدى الطويل.

وتكشف تحركات الذهب خلال تعاملات الأربعاء والخميس عن طبيعة هذا التوازن؛ إذ تراجع المعدن عالميًا تحت ضغط ارتفاع الدولار والعوائد، قبل أن يعاود التعافي جزئيًا، بينما اتسمت الأسعار المحلية بالاستقرار النسبي في إحدى جلسات التداول، في انعكاس لتداخل المؤثرات العالمية مع آليات التسعير داخل السوق المصرية.

السوق المصرية.. لماذا لا تتحرك الأسعار دائمًا بنفس وتيرة الأوقية؟

تتحدد أسعار الذهب في مصر من خلال تفاعل السعر العالمي للأوقية مع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلية وفروق التسعير بين التجار وتكاليف التداول.

وبناءً على ذلك، فإن تراجع الذهب عالميًا لا يترجم بالضرورة إلى انخفاض مماثل في السوق المحلية، كما أن ارتفاع الأوقية لا يضمن زيادة الأسعار المحلية بالنسبة نفسها. فقد تؤدي تحركات سعر الصرف أو تغيرات الطلب المحلي إلى تخفيف أثر الحركة العالمية أو زيادته.

وتوضح بيانات السوق أن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل نحو 6105 جنيهات خلال تعاملات الخميس، بينما بلغت الأوقية عالميًا 4122 دولارًا وقت إعداد التقرير. وفي بيانات الأسعار المنشورة ليوم الجمعة 9 أكتوبر، بلغ سعر بيع الجرام عيار 21 نحو 6145 جنيهًا، مقابل 6105 جنيهات للشراء، فيما سجل الجنيه الذهب 49160 جنيهًا للبيع و48840 جنيهًا للشراء.

وتشير هذه الأرقام إلى أهمية التمييز بين سعر البيع للمستهلك وسعر الشراء، فضلًا عن ضرورة متابعة توقيت تحديث الأسعار ومصدر التسعير قبل إجراء المقارنات، إذ قد تختلف القراءات باختلاف توقيت الرصد وحركة السوق.

كما سجل الدولار لدى الصاغة نحو 52.20 جنيه، مقابل 52.38 جنيه في البنك وفق البيانات المنشورة، وهو فارق يعكس أهمية متابعة سعر الصرف المستخدم في تسعير الذهب، مع مراعاة أن السعر المحلي النهائي يتأثر أيضًا بظروف السوق.

وبالنسبة إلى المستهلك، لا تقتصر أهمية هذه العوامل على معرفة السعر اللحظي، بل تمتد إلى تقييم تكلفة الشراء، خصوصًا مع إضافة المصنعية والرسوم المطبقة، وهي تكاليف لا تظهر ضمن أسعار الذهب الخام المعلنة.

الدولار والفائدة الأمريكية.. العامل الأكثر تأثيرًا في الأجل القصير

تأتي تحركات الدولار الأمريكي وتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مقدمة العوامل المحددة لاتجاه الذهب، نظرًا للعلاقة بين أسعار الفائدة وجاذبية الأصول التي لا تدر عائدًا دوريًا.

فعندما ترتفع توقعات استمرار الفائدة عند مستويات مرتفعة، تزداد جاذبية الأصول المدرة للعائد، مثل السندات، مقارنة بالذهب الذي لا يوفر دخلًا دوريًا لحائزيه، وهو ما قد يدفع المستثمرين إلى تقليص مراكزهم في المعدن النفيس. كما أن صعود الدولار يجعل الذهب المقوم بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة بالنسبة إلى حائزي العملات الأخرى، بما قد يحد من الطلب العالمي عليه.

وظهر هذا التأثير بوضوح خلال التحركات الأخيرة، عندما تراجعت الأوقية عالميًا بنحو 68 دولارًا في إحدى جلسات التداول، من 4170 دولارًا إلى 4102 دولار، بالتزامن مع الضغوط الناتجة عن قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وفي المقابل، سجل الذهب تعافيًا بنحو 20 دولارًا للأوقية خلال تعاملات الخميس، ليصل إلى 4122 دولارًا وقت إعداد التقرير، مع محاولة الأسواق استعادة جزء من الخسائر السابقة، رغم استمرار الضغوط المرتبطة بتوقعات الفائدة.

وتكتسب محاضر اجتماعات الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية أهمية خاصة في تحديد المسار المقبل، لأنها تقدم إشارات بشأن تقييم صناع السياسة النقدية للتضخم وسوق العمل، ومدى استعدادهم لمواصلة التشديد النقدي.

التضخم وأسعار الطاقة.. سلاح ذو حدين

يمثل التضخم عاملًا معقدًا في معادلة تسعير الذهب؛ إذ يعزز، من ناحية، توجه المستثمرين إلى المعدن النفيس باعتباره أداة للتحوط من تراجع القوة الشرائية للعملات، لكنه قد يتحول، من ناحية أخرى، إلى مصدر ضغط على الأسعار إذا دفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وتزداد هذه المعادلة تعقيدًا مع تحركات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الطاقة، إذ يمكن أن تؤدي زيادة أسعارها إلى رفع تكاليف الإنتاج والنقل، وانتقال الضغوط السعرية إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد، بما يعزز مخاوف استمرار التضخم.

وفي هذا السياق، أظهرت بيانات توقعات المستهلكين الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ارتفاع توقعات التضخم لمدة عام إلى 3.9% خلال سبتمبر، مقابل 3.6% في أغسطس، لتسجل أعلى قراءة منذ مايو 2023. كما ارتفعت توقعات التضخم لثلاث سنوات إلى 3.3%، بينما استقرت توقعات السنوات الخمس عند 3%.

ورغم أن هذه الأرقام تعكس توقعات الأسر وليست معدلات التضخم الفعلية، فإنها تمثل مؤشرًا مهمًا لصناع السياسة النقدية، إذ إن استمرار ارتفاع توقعات التضخم قد يؤثر في قرارات الإنفاق والأجور والتسعير، ويزيد صعوبة إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة.

وبالتالي، فإن تأثير ارتفاع النفط والتضخم على الذهب لا يسير في اتجاه واحد؛ فقد يدعم الطلب على المعدن باعتباره ملاذًا للتحوط، لكنه قد يضغط عليه أيضًا إذا عزز توقعات رفع الفائدة الأمريكية واستمرار ارتفاع عوائد السندات.

مشتريات البنوك المركزية.. دعم طويل الأجل لا يمنع التراجع

على الرغم من الضغوط قصيرة الأجل، لا تزال مشتريات البنوك المركزية أحد أبرز مصادر الدعم الهيكلي لسوق الذهب، في ظل توجه عدد من الدول إلى تنويع احتياطاتها وتقليل الاعتماد على الأصول والعملات التقليدية.

وبحسب البيانات الواردة في تقرير مجلس الذهب العالمي، بلغ صافي مشتريات البنوك المركزية المعلنة نحو 39 طنًا خلال أغسطس، فيما وصل إجمالي المشتريات المعلنة منذ بداية عام 2026 حتى نهاية الشهر إلى نحو 170 طنًا.

وتصدرت الصين مشتريات أغسطس بإضافة نحو 20 طنًا، تلتها أوزبكستان وبولندا بواقع 8 أطنان لكل منهما، ثم كازاخستان بنحو 7 أطنان. كما واصل البنك المركزي الصيني تعزيز احتياطاته خلال سبتمبر، مضيفًا نحو 23 طنًا، ليواصل الشراء للشهر الثالث والعشرين على التوالي.

وتعكس هذه التحركات توجهًا استراتيجيًا يتجاوز التقلبات اليومية للأسعار، إذ تسعى البنوك المركزية إلى تعزيز تنوع الاحتياطيات وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسية.

لكن استمرار الشراء الرسمي لا يعني بالضرورة ارتفاع الذهب بصورة متواصلة؛ فهذه المشتريات توفر دعمًا للطلب على المدى الطويل، بينما تظل حركة الأسعار في الأجل القصير أكثر حساسية لتحركات الدولار والفائدة والعوائد الحقيقية وتدفقات الاستثمار.

ما السيناريوهات المحتملة لتحركات الذهب خلال الفترة المقبلة؟

يتوقف اتجاه الذهب على كيفية تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة، ومدى تغير توقعات أسعار الفائدة، إلى جانب تطورات الدولار وعوائد السندات وأسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية.

فإذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية، وعززت التوقعات بإبقاء الفائدة مرتفعة أو زيادتها، فقد يتعرض الذهب لمزيد من الضغوط، خاصة إذا صاحب ذلك ارتفاع في الدولار وعوائد السندات.

أما إذا أظهرت البيانات تباطؤًا واضحًا في التضخم أو سوق العمل، ودفعت الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن التشديد النقدي، فقد يجد الذهب فرصة للتعافي، خصوصًا إذا تراجع الدولار وانخفضت عوائد السندات.

ويظل السيناريو الثالث قائمًا في حال استمرار التباين بين المؤشرات الاقتصادية والمخاطر الجيوسياسية؛ إذ قد يتحرك الذهب في نطاق متقلب، مع تبادل التأثير بين ضغوط الفائدة والطلب على الملاذات الآمنة.

وفي جميع الأحوال، فإن مشتريات البنوك المركزية قد تحد من بعض الخسائر، لكنها لا توفر ضمانًا لارتفاع الأسعار في توقيت محدد، كما أن اتجاه السوق المحلية سيظل مرتبطًا بالتغيرات العالمية وسعر الصرف والطلب الداخلي.

لا تتحرك أسعار الذهب في مصر وفق عامل واحد، بل وفق معادلة تجمع بين الدولار والفائدة الأمريكية والتضخم ومشتريات البنوك المركزية، إلى جانب سعر الصرف والطلب المحلي. وفي حين تظل السياسة النقدية الأمريكية المحرك الأبرز للتقلبات قصيرة الأجل، توفر مشتريات البنوك المركزية والتحوط من المخاطر الاقتصادية دعمًا طويل الأجل للمعدن النفيس.

لذلك، فإن قراءة اتجاه الذهب تتطلب متابعة المؤشرات الاقتصادية العالمية بالتوازي مع حركة الدولار والسوق المحلية، مع تجنب بناء قرارات الشراء أو البيع على حركة يوم واحد أو توقع منفرد، في سوق تتغير اتجاهاتها سريعًا مع صدور البيانات وتبدل توقعات المستثمرين.