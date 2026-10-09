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دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

دفع لي إيجار 3 شهور وبعت لي أكل ومصاريف.. فتاة تروي موقفا إنسانيا لـ مصطفى درويش

مصطفي درويش
مصطفي درويش
يمنى عبد الظاهر

كشفت فتاة عن موقف إنساني مؤثر للفنان الراحل مصطفى درويش، مؤكدة أنه ساعدها في فترة صعبة من حياتها، رغم أنه لم يكن يعرفها من قبل، وذلك في رواية متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الفتاة، في منشور لها، إنها كانت مغتربة وتعمل في القاهرة بالتزامن مع دراستها، لكنها تعثرت في سداد الإيجار، ولم يكن بحوزتها سوى جنيه واحد، وكانت لا تعرف كيف ستذهب إلى عملها في اليوم التالي أو من أين ستوفر طعامها.

وأضافت أنها شاهدت منشورًا للفنان مصطفى درويش، وقررت مراسلته وطلب المساعدة في سداد الإيجار، دون أن تتوقع أن يرد عليها، لكنها فوجئت بتواصله معها بعد دقائق قليلة، وطلبه عنوانها ورقم هاتفها.

وأوضحت أن الفنان الراحل أرسل إليها سائقه بعد نحو ساعة، ومعه ظرف يحتوي على قيمة إيجار 3 أشهر، إلى جانب كميات من الطعام شملت اللحوم والخضراوات والفاكهة والخبز، مؤكدة أنه وفر لها احتياجاتها الأساسية لفترة طويلة.

وتابعت أن مصطفى درويش تواصل معها للاطمئنان عليها ومعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى أي شيء آخر، كما أرسل إليها مبلغًا ماليًا عبر خدمة الدفع الإلكتروني لتغطية مصاريفها، مشيرة إلى أن المبلغ كان كافيًا لتلبية احتياجاتها لأكثر من شهرين.

واختتمت الفتاة روايتها بالإشارة إلى أنها تحسنت ظروفها بعد ذلك وترقت في عملها، وحرصت على مراسلته لشكره على مساعدته، لافتة إلى أن آخر رد تلقته منه كان دعاءه لها بالخير والتوفيق.

وطالبت الفتاة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء للفنان الراحل مصطفى درويش، راجية أن يكون منشورها سببًا في تذكره والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الله فسيح جناته


 


 

فتاة عن موقف إنساني مؤثر للفنان الراحل مصطفى درويش مغتربة وتعمل في القاهرة رواية متداولة مغتربة

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