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الإشراف العام
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توك شو

عمرو يوسف: أنا مش عايز أبقى رقم واحد.. عايز أعمل فن كويس

عمرو يوسف
عمرو يوسف
محمود محسن

أكد الفنان عمرو يوسف أنه لا يهتم بأن يكون «ترند» لمجرد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن ما يعنيه هو أن يتحول نجاح أعماله الفنية إلى حديث الجمهور، وليس أن يصنع لنفسه حضورًا مصطنعًا على منصات التواصل، كما تحدث عن رفضه لفكرة دفع الأموال أو ما وصفه بـ«اللجان» من أجل تصدر الترند، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي ينصب على جودة العمل الفني.


وأضاف الفنان عمرو يوسف، في لقاء مع بودكاست «موعد مع لميس» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنه لا يرى أن حالة الشهرة المرتبطة بالترند يمكن أن تستمر، وردًا على سؤال لميس الحديدي: «بس بتشوف إن دي لا تبقى أو لا تستمر؟»، قال: «مستحيل، مستحيل، حتى كلمة ترند أنا دايماً بقول إن أنا ما بحبهاش».
وعندما سألته لميس الحديدي: «عمرو يوسف ما يحبش يبقى ترند؟»، رد قائلًا: «بكره الترند! أبقى ترند بإيه؟ إن مسلسلي يبقى ترند، إن فيلمي يبقى ترند، وما بقاش دافع فيه فلوس، غير كده مش عايز أبقى ترند».
وتطرقت لميس الحديدي إلى فكرة دفع الأموال واللجان، قائلة: «مش دافع فلوس في لجان؟ مش دافع فلوس...»، ليرد عمرو يوسف: «طبعاً طبعاً، موضوع دفع الفلوس واللجان والحاجات دي كلها بوخ أوي وبقى دمه تقيل أوي، والمشاكل والخناقات...».
وعن احتمالية أن يتفوق شخص آخر عليه في السوق بسبب دفع الأموال، قالت لميس الحديدي: «بس على فكرة، يعني ممكن حد بيدفع فلوس يبقى سعره أكتر منك في السوق..»، ورد عمرو يوسف: «وارد، لكن أنا بحط راسي عالمخدة مرتاح، ما اعرفش هو بيحط راسه عالمخدة مرتاح ولا لأ».
وعندما سألته لميس الحديدي: «تبص في المراية فتقول إيه؟»، أكد عمرو يوسف أنه يعرف جيدًا حقيقة ما يقدمه، قائلًا: «طبعاً، ببص في المراية عارف أنا بشتغل إزاي، وعارف أنا لو لو الفيلم بتاعي جاب 100 مليون هو جاب 100 مليون، أنا مش مزود في في الإيراد، والمشاهدات عندي في المسلسل لو جابت 100 مليون مشاهد بيتفرجوا على المسلسل أنا ما بقولش 200 مليون».
وأضاف: «لو أنا مش ترند رقم واحد، لو أنا ترند رقم أربعة خير وبركة، ما عنديش مشكلة، تمام، بقيت رقم واحد شفتها قبل كده وانبسطت بيها وخير وبركة وتمام».
ووصف عمرو يوسف حالة الصراع المستمر حول صدارة الترند بأنها مرهقة، قائلًا: «يعني الخناقة اللي دايرة دي خناقة متعبة ومهلكة»، مشيرًا إلى أن تركيزه الحقيقي ينصب على العمل نفسه، موضحًا: «أنا نِتكي جداً و"بيرفكشينست" في شغلي، أنا ممكن أطلع عين المخرج، أطلع عين المنتج، أطلع عين المؤلف، وأقعد وأشتغل وبالشهور، ما باخدش الفيلم ولا المسلسل أشتغله، أنا بقعد أطلع وأفصص فيه».
وضرب عمرو يوسف مثالًا على الوقت الذي يمنحه للعمل، مشيرًا إلى حديث جمعه مؤخرًا بالفنانة يسرا، قائلًا: «ومثلاً يسرا حبيبة قلبي وإنتِ عارفة هي صديقة غالية عليا وهي صديقتك برضه، النجمة الكبيرة الأسطورة، كان لسه مقابلها من كام يوم فبتقول لي: "شقو" الجزء التاني فين؟ قلت لها: شغالين، قالت لي: إنت بقالك سنة! قلت لها: آه، هنشتغل كده، هنشتغل سنة وسنة ونص لو لو الفيلم محتاج».
وأكد أن هذا هو المجال الذي يضع فيه كل طاقته، قائلًا: «فا ده اللي أنا بحط فيه كل مجهودي، أنا ما عنديش طاقة إن أنا أشتري ترند وما عنديش... عندي فلوس بس ما عنديش طاقة، وما عنديش دماغ إن أنا أشوف مين النهارده رقم واحد ومين اتنين».
وشدد عمرو يوسف على أنه لا يؤمن بفكرة ترتيب الفنانين في أرقام، قائلًا: «وبعدين ما فيش في الفن رقم واحد واتنين».
وعندما سألته لميس الحديدي عن معنى ذلك، أوضح: «هقول لك يعني إيه، يعني أنا النهارده إيه المشكلة لما أحب كريم عبد العزيز، وأحب أحمد حلمي، وأحب أحمد عز، وأحب أحمد رزق، وأحب...».
وسألته لميس الحديدي عما إذا كان لا يشعر بالمنافسة أو لا يسعى إلى أن يكون «نمرة واحد» أو الأعلى أجرًا، ليرد عمرو يوسف: «ما أنا أجري عالي، مش عايز أعليه أكتر من كده، ولو علي يبقى خير وبركة».

 تقديم أعمال فنية


واختتم عمرو يوسف حديثه بالتأكيد على أن هدفه الأساسي هو تقديم أعمال فنية جيدة تحظى باحترام الجمهور، قائلًا: «يعني في... أنا عايز أعمل فن كويس، عايز أعمل شغل كويس، عايز أعمل حاجة الجمهور يحترمها وهو بيتفرج عليها».
 

الفنان عمرو يوسف مواقع التواصل الاجتماعي الجمهور العمل الفني ترند

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