بعد تهشم سيارة نجلها في حادث بالإسكندرية.. عارفة عبد الرسول تطمئن الجمهور

كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول عن تفاصيل حادث تعرضت له سيارة نجلها حسن مصطفى درويش، إثر انهيار شرفة أحد المنازل في منطقة سيدي بشر بمحافظة الإسكندرية، ما أسفر عن تهشم السيارة بالكامل دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأعربت عبد الرسول عن امتنانها لنجاة نجلها من الحادث، موضحة أنه لم يكن داخل السيارة وقت وقوع الانهيار، حيث كانت مركونة في المكان. وقالت في تصريحات لصدي البلد إن الأهم هو سلامة نجلها، مؤكدة أن الخسائر المادية لا تُقارن بحفظ الأرواح، مضيفة: “الحمد لله على كل شيء، أهم حاجة إنه بخير”.



وأشارت إلى أن نجلها كان ينتظر طفله في تلك اللحظة، قبل أن يقع الحادث بشكل مفاجئ، لافتة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يمر فيها بموقف خطير خلال فترة قصيرة، حيث تعرضت ورشته لحريق منذ نحو شهر، وتمكن من النجاة منه بأعجوبة، وهو ما جعلها تشعر بقدر كبير من الامتنان لسلامته.

يذكر أن، تحدثت الفنانة عن مشاركتها في الجزء الخامس من مسلسل اللعبة، الذي يُعد من أبرز الأعمال الكوميدية التي حققت نجاحًا واسعًا خلال المواسم السابقة. وأوضحت أنها تجسد خلال الأحداث شخصية تُدعى "شويكار"، وهي شخصية تحمل طابعًا خاصًا يمزج بين الذكاء والعفوية، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية المميزة.

وأكدت عبد الرسول أن العمل يتمتع بروح خفيفة تضيف حالة من البهجة للمشاهدين، معربة عن سعادتها بالتعاون مع فريق المسلسل، ومشيرة إلى أن كواليس التصوير مليئة بالطاقة الإيجابية والانسجام بين جميع المشاركين.