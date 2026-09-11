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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صالون قضايا موسيقية يناقش فن الأوبرا وثقافة التلقي على المسرح الصغير

قضايا موسيقية
قضايا موسيقية
أحمد البهى

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور رضا الوكيل أولى حلقات سلسلة لقاءات صالون "قضايا موسيقية" خلال موسمها الفنى الجديد 2026-2027 وتأتى تحت عنوان "فن الأوبرا وثقافة التلقى" إعداد وتقديم الناقدة الموسيقية الدكتورة إيناس جلال الدين، وتقام فى السابعة مساء السبت 12 سبتمبر على المسرح الصغير، ضمن فعاليات النشاط الثقافى والفكرى بإشراف رشا الفقى، وتستضيف كل من الميتزوسوبرانو جولى فيظى المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، التينور وليد كريم مغنى الأوبرا ومدير مسرح الجمهورية السابق، الدكتور أسامة على المدير الفنى لمركز تنمية المواهب، الكاتبة الصحفية والناقدة الموسيقية كريمان حرك، المهندس مايكل غالى عضو جمعية أصدقاء الأوبرا.

وتناقش الأمسية فن الأوبرا مع تناول طبيعته وخصوصيته وعلاقته بالجمهور، إلى جانب استعراض مفهوم ثقافة التلقى ودور الجمهور فى نشر الفنون الجادة وتعزيز حضورها في الساحة الإبداعية.

جدير بالذكر أن صالون قضايا موسيقية يمثل مساحة للحوار حول عالم الموسيقى والغناء وفنونهما من خلال لقاءات تستضيف نخبة من المبدعين والنقاد والمتخصصين، وتتناول قضايا الفن وتجارب رموزه، بما يسهم فى إثراء المشهد الثقافى وتعزيز التواصل بين المبدع والمتلقى.

دار الأوبرا المصرية الأوبرا المصرية قضايا موسيقية

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