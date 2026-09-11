مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تسجل حضورها بـ 7 أفلام بمهرجان تورونتو

سبعة أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي ضمن برنامج «سنتر بيس»، وفيلم ثامن هو «أنغ» للمخرج ثيجا ريو ضمن قسم «بلاتفورم»، في رقم هو الأعلى حتى اليوم، إلى جانب المشاركة في النسخة الافتتاحية من سوق مهرجان تورونتو ومشاركة سوق البحر الأحمر في برنامج الجلسات الحوارية



تشارك ثمانية أفلام مدعومة من مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في الدورة الحادية والخمسين من مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، المقامة في الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر 2026، في رقم قياسي هو الأعلى للأفلام المدعومة من المؤسسة المشاركة في المهرجان حتى اليوم. وقد اختير سبعة منها ضمن برنامج «سنتر بيس»، فيما يشارك فيلم «أنغ» للمخرج ثيجا ريو، بدعم من صندوق البحر الأحمر، ضمن قسم «بلاتفورم» التنافسي.



وتشارك المؤسسة كذلك في النسخة الافتتاحية من سوق مهرجان تورونتو، أول سوق رسمي للمحتوى يطلقه المهرجان، إلى جانب مشاركة هولي دانيال، مديرة سوق البحر الأحمر، في إحدى الجلسات الحوارية، بما يعكس حضورًا متكاملاً على مستوى العروض السينمائية ومنصات الصناعة الدولية.



وتضم قائمة الأفلام الثمانية، المدعومة من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر:

«فتاة مجهولة» للمخرجة جينغ زو — بدعم من سوق البحر الأحمر

«أنغ» للمخرج ثيجا ريو — بدعم من صندوق البحر الأحمر — ضمن قسم «بلاتفورم»

«بنيمانا» للمخرجة ماري-كليمنتين دوسابيجامبو — بدعم من صندوق وسوق البحر الأحمر

«حوار مع البحر» للمخرج مؤيد عليان — بدعم من صندوق البحر الأحمر

«الفصول الأربعة في جاوة» للمخرجة كاميلا أنديني — بدعم من صندوق البحر الأحمر

«سومسوم، ليلة النجوم» للمخرج محمد الصالح هارون — بدعم من صندوق البحر الأحمر

«عازف الكمان» للمخرجين إرفين هان وراؤول غارسيا — بدعم من صندوق البحر الأحمر

«نحن جميعًا غرباء» للمخرج أنتوني تشين — بدعم من صندوق البحر الأحمر



ويشهد المهرجان العرض العالمي الأول لكل من «الفصول الأربعة في جاوة» و«أنغ»، فيما تُعرض الأفلام الستة الأخرى للمرة الأولى في أمريكا الشمالية.



وقال فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي: «يمثّل هذا الحضور القياسي في مهرجان تورونتو محطة مهمة في مسيرة المؤسسة، ويعكس قبل كل شيء تميّز صنّاع الأفلام والمشاريع التي نفخر بدعمها. إن وصول ثمانية أفلام من منظومة المؤسسة إلى جمهور تورونتو، إلى جانب مشاركتنا في النسخة الافتتاحية من سوق المهرجان، يؤكد أهمية بناء مسارات مستدامة ترافق صنّاع الأفلام من التطوير والتمويل إلى المنصات الدولية».

يُقام سوق مهرجان تورونتو، في الفترة من 10 إلى 16 سبتمبر في مركز مؤتمرات مترو تورونتو، ليشكّل على مدى سبعة أيام منصة دولية تجمع قطاعات السينما والمسلسلات والابتكار، وتربط صنّاع المحتوى والمنتجين والمشترين ووكلاء المبيعات والممولين والموزعين والمنصات وقادة الصناعة لتطوير المشاريع وبناء الشراكات.

تشارك هولي دانيال يوم السبت 12 سبتمبر في تمام الساعة 2:30 مساءً في جلسة بعنوان «التمويل بلا حدود: فتح آفاق الصناديق الإقليمية والعالمية»، إلى جانب رولاند أوده نايهاوس، مفوض الأفلام في هولندا؛ وخليل بنكيران، رئيس برنامج المنح في مؤسسة الدوحة للأفلام؛ وإيزي عبيدي، المحامية المتخصصة في قطاع الإعلام والتنفيذية في مجال الشؤون التجارية لدى «فريشلي غراوند ستوريز». وتجمع الجلسة خبرات من صناديق السينما الدولية ولجان الأفلام والقطاع الإبداعي المستقل، لمناقشة سبل وصول صنّاع الأفلام والمنتجين إلى فرص التمويل الإقليمية والدولية، وتطوير الشراكات العابرة للحدود، وفتح مسارات جديدة لتمويل المشاريع.



ويجسّد الرقم القياسي المتمثل في ثمانية أفلام، والمشاركة في انطلاقة السوق، والحضور ضمن الجلسات الحوارية، أوسع مشاركة للمؤسسة في مهرجان تورونتو حتى اليوم، امتدادًا لعملها على مدار العام في ربط صنّاع الأفلام من المملكة العربية السعودية والعالم العربي وأفريقيا وآسيا بصناعة السينما الدولية، وفتح فرص جديدة للتمويل والإنتاج المشترك والتوزيع والتعاون الإبداعي

