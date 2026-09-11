"باركليز" يتوقع رفعاً جديداً للفائدة الأوروبية في ديسمبر القادم بضغط من قفزة أسعار النفط

توقع بنك "باركليز" أن يقدم البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في ديسمبر القادم، وذلك في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 100 دولار للبرميل جراء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.

وتأتي هذه التوقعات عقب رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، مع صدور توقعات جديدة تشير إلى استمرار التضخم فوق مستواه المستهدف (2%) حتى أواخر عام 2027.

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 93.9% لقرار الرفع في ديسمبر، بحسب بيانات "LSEG"، وهو التوجه ذاته الذي يدعمه بنك "جولدمان ساكس" لنقل الفائدة إلى نطاق تقييدي معتدل.

ويرى "باركليز" أن البنك المركزي الأوروبي سيتريث خلال اجتماع أكتوبر المقبل دون تغيير في السياسة النقدية، لينتظر صدور التوقعات الاقتصادية المحدثة في ديسمبر القادم لتقييم أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم المستورد على اقتصاد منطقة "اليورو".