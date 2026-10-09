فخ جديد يستهدف مستخدمي واتساب وتحذيرات من سرقة الأموال والبيانات.. ما القصة؟

تزايدت التحذيرات في بريطانيا من أسلوب احتيالي جديد يستهدف مستخدمي الهواتف، عبر مكالمات آلية غامضة تطلب من المتلقين إضافة رقم المتصل إلى تطبيق واتساب، في ظاهرة أثارت قلق الجهات المعنية بحماية البيانات والاتصالات، وسط مخاوف من استغلال هذه المكالمات في عمليات نصب إلكتروني وسرقة المعلومات الشخصية والمالية.

ارتفاع شكاوى المكالمات الاحتيالية

بدأت الجهات الرقابية البريطانية التحقيق في الارتفاع الملحوظ لشكاوى المكالمات الآلية المزعجة، بعدما سجل مكتب مفوض المعلومات البريطاني زيادة كبيرة في البلاغات المتعلقة بهذه الظاهرة.

وارتفعت الشكاوى من 1374 بلاغًا في يوليو الماضي إلى 2178 بلاغًا خلال أغسطس، قبل أن تقفز إلى 3684 بلاغًا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى تسجله الجهة الرقابية منذ عام 2021.

وتشير هذه الأرقام إلى تصاعد نشاط المكالمات المشبوهة، بينما ترجح الجهات المختصة أن الأعداد الفعلية للمتضررين أكبر بكثير من البلاغات المسجلة، إذ يتجاهل كثير من الأشخاص هذه المكالمات دون الإبلاغ عنها.

كيف تعمل حيلة «أضف رقمي على واتساب»؟

تعتمد الحيلة على اتصال هاتفي يتضمن رسالة صوتية مسجلة تطلب من المتلقي إضافة رقم معين إلى واتساب، دون تقديم معلومات واضحة عن هوية المتصل أو سبب التواصل.

وفي بعض الحالات، تتضمن الرسائل إشارات إلى فرص عمل بدوام جزئي، بما قد يدفع الضحية إلى التواصل مع الرقم المجهول بدافع الفضول أو الأمل في الحصول على وظيفة.

وبحسب تحذيرات خبراء مكافحة الاحتيال، قد تكون هذه المكالمات مدخلًا إلى محادثات تستهدف جمع البيانات الشخصية أو المصرفية، أو استدراج الأشخاص إلى عروض توظيف وهمية تبدو مشروعة في البداية.

عروض عمل وهمية تقود إلى خسائر مالية

حذر خبراء من احتمال استخدام هذه الطريقة لاستقطاب الأشخاص إلى وظائف مزيفة، قد يُطلب منهم خلالها استقبال أموال أو تحويلها إلى حسابات أخرى، وهو ما قد يورطهم في أنشطة مالية غير قانونية دون إدراك طبيعتها الحقيقية.

كما يمكن أن يكون الهدف أبسط من ذلك، عبر التحقق من الأرقام النشطة والأشخاص الذين يستجيبون للمكالمات، ثم استغلال هذه المعلومات في حملات احتيال لاحقة أو بيعها لجهات إجرامية.

وتزيد خطورة هذه الأساليب عندما ينتقل التواصل إلى تطبيقات المراسلة، حيث يصبح المحتال قادرًا على مواصلة استدراج الضحية عبر رسائل متتابعة.

تحذيرات مهمة لحماية المستخدمين

ينصح المختصون بعدم إضافة أرقام مجهولة بناءً على طلبات مفاجئة، وتجنب مشاركة البيانات الشخصية أو المصرفية مع أي جهة غير موثوقة، مع حظر الأرقام المشبوهة والإبلاغ عنها.

كما يُنصح بعدم إعادة الاتصال بالأرقام غير المعروفة أو التفاعل مع الرسائل التي تثير الشك، ويمكن الاستفادة من خاصية إسكات مكالمات الأرقام المجهولة في واتساب.