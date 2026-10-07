إجراء مفاجئ من واتساب.. تحديث أمني يمنعك من دخول حسابك

بدأ تطبيق واتساب فحصًا أمنيًا إجباريًا لمنع مستخدمي الهواتف الذكية القديمة من القيام تسجيل الدخول إلى حساباتهم، ما لم يقوموا بتحديث نظام التشغيل الأساسي لهواتفهم أولًا.

على الجانب الآخر تصل هذه الميزة الجديدة للمستخدمين عبر تحديث من جانب الخوادم (Server-side update)، مما يعني أنها تظهر تدريجيًا وبصورة مفاجئة دون الحاجة لتحديث تطبيق واتساب نفسه من المتجر. وعند رصد نظام تشغيل قديم، يعرض التطبيق رسالة حظر تمنع الدخول وتوجه المستخدم مباشرة إلى إعدادات الهاتف لتثبيت التحديثات المتاحة.

لماذا يتخذ واتساب هذا الإجراء؟

تستهدف شركة "ميتا" من هذه الخطوة سد الثغرات الأمنية؛ فالأنظمة القديمة غير المدعومة من مطوريها تحتوي على فجوات برمجية خطيرة قد تُستغل لاختراق الهواتف والوصول إلى بيانات المستخدمين، مما يجعل تشفير واتساب وحده غير كافٍ لحماية المحادثات.

الإصدارات المتأثرة

أصبح التحديث ضروريًا لاستمرار عمل الخدمة بشكل طبيعي. وتتوزع معايير الدعم الرسمية الحالية والمقبلة على النحو التالي:

هواتف أندرويد فقد أسقط واتساب رسميًا الدعم عن إصدارات Android 5.0 و5.1، وأصبح الحد الأدنى المطلوب حاليًا هو نظام Android 6.0 أو أحدث.

هواتف آيفون يتطلب التطبيق حاليًا نظام iOS 15.1 كحد أدنى. ومع ذلك، سيرفع واتساب هذا الحد رسميًا ليكون iOS 15.5 أو أحدث، مما يعني أن مستخدمي الإصدارات من iOS 15.1 إلى 15.4 لديهم مهلة لتحديث هواتفهم لتجنب توقف التطبيق.

إذا كان هاتفك قديمًا جدًا ولا يقبل ترقية النظام إلى هذه الإصدارات المطلوبة، فقد يكون هذا هو الوقت المناسب للتفكير في الانتقال إلى جهاز أحدث لضمان الحفاظ على حسابك وتأمين بياناتك