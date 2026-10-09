أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

تواصل سيارة «سوزوكي فرونكس 2026» تعزيز حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة (SUV) داخل السوق السعودي عبر وكيلها المعتمد.

وتجمع المركبة بين التصميم العصري الجريء وكفاءة استهلاك الوقود العالية، لتشكل خيارًا عمليًا واقتصاديًا للشباب والعائلات الصغيرة الباحثة عن القيمة مقابل السعر.

أسعار فئات سوزوكي فرونكس 2026 في السعودية

تتوفر سوزوكي فرونكس 2026 في الأسواق السعودية بأسعار رسمية تبدأ من 69.000 ريال سعودي لفئة «GL» الأساسية شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وتصل فئة «GL Plus» إلى نحو 71.530 ريالًا سعوديًا، بينما تبلغ أسعار الفئة الأعلى تجهيزًا «GLX» فل كامل نحو 74.750 ريالًا سعوديًا لدى الوكيل والموزعين المعتمدين.

المواصفات الفنية ومنظومة المحرك

تعتمد سوزوكي فرونكس 2026 على محرك بنزين سعة 1.5 لتر مكون من 4 أسطوانات يعمل بتقنية الهجين الخفيف (SHVS)، حيث يولد قوة تبلغ 101 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 137 نيوتن/متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات يوجه القوة إلى العجلات الأمامية. وتتميز السيارة بمعدل استهلاك وقود مميز يصل إلى 21.1 كم/لتر، مع خزان وقود بسعة 37 لترًا، مما يجعلها من أكثر السيارات توفيرًا للبنزين في فئتها السعرية.

التجهيزات الداخلية وأنظمة الأمان

تأتي مقصورة فرونكس 2026 مجهزة بتقنيات حديثة تضم شاشة معلومات وترفيه مقاس 9 بوصات تدعم الاتصال اللاسلكي بنظامي «Apple CarPlay» و«Android Auto»، إضافة إلى شاشة عرض شفاف على الزجاج الأمامي (Head-Up Display) وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية.

وعلى صعيد السلامة والسيطرة، تشتمل السيارة على 6 وسائد هوائية ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) ونظام الثبات الإلكتروني (ESP)، إلى جانب كاميرا رؤية شاملة بزاية 360 درجة ومستشعرات ركن خلفية لتوفير أقصى درجات الأمان أثناء المناورة والتنقل اليومي.