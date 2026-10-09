بي إم دبليو تستعد لإطلاق M3 كهربائية بـ4 محركات و900 حصان

كشفت شركة «بي إم دبليو» عن ملامح المستقبل الأيقوني لعلامتها التجارية بعدما استعرض قسم «M» الرياضي النسخة شبه الإنتاجية من سيارة «M3» الكهربائية بالكامل كموديل لعام 2028.

ويأتي هذا الاستعراض ضمن الاحتفال بإنتاج السيارة رقم مليون للفرع الرياضي، مستعرضًا نموذجًا اختباريًا مموهًا بألوان قسم M الثلاثية ومحملًا بلوحة تحمل اسم «M3» صراحة دون استخدام حرف «i» المفترض، تأكيدًا على استمرارية اسم الهوية الرياضية التاريخية.

المنصة الكهربائية وتكنولوجيا المحركات الأربعة

تستند M3 الكهربائية إلى معمارية «فئة جديدة» (Neue Klasse) المتطورة، مجهزة بأربعة محركات كهربائية مستقلة مثبتة عند كل عجلة على حدة.

وتتيح هذه المنظومة إمكانية تحكم دقيق للغاية في توجيه العزم (Torque Vectoring) بين العجلات الأربع بشكل لحظي، مما يمنح السيارة قدرة عالية على الثبات والرشاقة أثناء الانعطافات الحادة.

ورغم عدم إعلان القوة الإجمالية رسميًا، إلا أن البيانات الهندسية تشير إلى إمكانية توليد أرقام تتجاوز 900 حصان وصولاً إلى 1000 حصان في نسخها القصوى.

استراتيجية الدفع الرباعي والخلفي وتوليد الأصوات

تمنح وحدة التحكم المركزية للمحركات الأربعة السائق إمكانية فصل المحركين الأماميين بالكامل لتحويل طاقة الدفع بنسبة 100% إلى العجلتين الخلفيتين، تلبيةً لرغبات هواة قيادة السيارات الرياضية التقليدية ومحبي الدريفت.

كما تشير التسريبات إلى أن بي إم دبليو تعمل على تزويد السيارة بنظام محاكاة لنقل السرعات وأصوات ديناميكية افتراضية متطورة لتعزيز الشعور الميكانيكي الحماسي دون الاكتفاء بالتسارع الصامت للسيارات الكهربائية.

الجمع بين المنظومات الكهربائية والحرارية في المستقبل

أكد قسم M أن السيارة الكهربائية الجديدة لن تلغي المحركات التقليدية فورًا، حيث تخطط الشركة لتقديم الجيل الجديد من M3 الكهربائية لتباع جنبًا إلى جنب مع النسخة المعتمدة على محرك البنزين السداسي الأسطوانات المتتالي (Inline-6) المزود بتقنيات الهجين.

ومن المقرر أن يبدأ الطرح التجاري للنسخة الكهربائية كموديل لعام 2028، لتشكل نقلة ميكانيكية فارقة في تاريخ قسم Performance لدى الصانع البافاري.