بي إم دبليو X4 تعود كسيارة كهربائية بمدى 428 ميلا

كشفت شركة «بي إم دبليو» رسميًا عن إعادة إحياء طراز الكروس أوفر الكوبيه «X4» في قالب كهربائي بالكامل تحت اسم «iX4»، لتكون ثالث الطرازات المنضمة إلى منصة «فئة جديدة» (Neue Klasse) المتطورة.

وتأتي هذه الخطوة بعد إيقاف إنتاج النسخة المعتمدة على محركات الاحتراق الداخلي، لتتحول السيارة إلى منصة كهربائية تعتمد على معمارية 800 فولت وتوفر خيارات أداء تتجاوز قوة الفئات الرياضية السابقة.

الهندسة الميكانيكية ومنظومة الشحن الفائق

تستند الفئة القياسية «iX4 50 xDrive» إلى محركين كهربائيين بنظام الدفع الكلي ليولدا قوة إجمالية تبلغ 463 حصانًا وعزم دوران يبلغ 644 نيوتن/متر، مع قدرة على التسارع من السكون إلى 100 كم/س في غضون 4.7 ثانية.

كما أعلنت الشركة عن إطلاق الفئة الأعلى أداءً «iX4 M60 xDrive» بقوة تصل إلى 603 أحصنة وعزم دوران يبلغ 875 نيوتن/متر.

وتتزود السيارة ببطارية تبلغ سعتها الفعلية 112.2 كيلوواط/ساعة تتيح مدى قيادة تقديريًا يصل إلى 428 ميلًا (نحو 688 كم)، مع دعم الشحن السريع بقدرة 400 كيلوواط لتغذية البطارية بمداها الممتد حتى 184 ميلًا في غضون 10 دقائق فقط.

المقصورة الرقمية وأسعار الطرح في الأسواق

تضم المقصورة الداخلية أحدث التقنيات الرقمية المعتمدة على نظام التشغيل «Operating System X»، متضمنة شاشة مركزية بمقاس 17.9 بوصة ونظام عرض «Panoramic Vision» على كامل العرض السفلي للزجاج الأمامي.

وتبدأ أسعار طراز «iX4 50 xDrive» من 66200 دولار أمريكي، على أن تنطلق التسليمات الأولى في الأسواق العالمية خلال مارس 2027. وتُمثل هذه المركبة رهان الصانع البافاري لمنافسة طرازات الكروس أوفر الرياضية الكهربائية وتثبيت أقدامه في سوق السيارات النظيفة.