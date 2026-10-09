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محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد عبد العظيم يتعرض لحادث سير.. والفنان: عشت في رعب

محمد عبد العظيم
محمد عبد العظيم
يمنى عبد الظاهر

طمأن الفنان محمد عبدالعظيم جمهوره على حالته الصحية، بعد تعرضه لحادث سير، مؤكدًا خروجه من الحادث بسلام دون إصابات، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وشارك محمد عبدالعظيم صورة لسيارته عقب الحادث، معبرًا عن شكره لله على نجاته، وعلق عليها قائلًا: «الحمد لله، قدَّر الله وما شاء فعل، خرجت منها سليم معافى بفضل الله»


 

أزمة محمد عبد العظيم الصحية

وكان محمد عبدالعظيم تعرض منذ أشهر لأزمة صحية أعلن عنها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر صورًا له من داخل المستشفى معلقا: «الحمد لله والشكر لله، عدت على خير كام يوم عشت في رعب والنتيجة طلعت إني سليم وقلبي قلب أسد، وطلعوا شوية كولسترول ودهون».

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