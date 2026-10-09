فريق طلابي بهندسة القاهرة يحصد المركز الأول في تحالف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء

حصد فريق طلابي من قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة المركز الأول في تحالف الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ضمن فعاليات النسخة الأولى من قمة الابتكار الجامعي 2026، عن مشروع AortaVision، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية للمساعدة في التخطيط للجراحات الوعائية المعقدة، في منافسة شارك فيها أكثر من 350 مشروع تخرج جامعي.

وجاء تكريم الفريق خلال الحفل الختامي للقمة، التي استضافتها مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ونظمتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالشراكة مع مدينة زويل والشركة الدولية للابتكار وريادة الأعمال (GIE)، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك، وشهدت عرض 100 مشروع يمثل 30 جامعة و24 مدرسة، وذلك في إطار منظومة التحالفات التقنية التي تدعمها الأكاديمية من خلال برنامج «مشروعي بدايتي».

ويقوم مشروع AortaVision على تطوير منصة ذكية تساعد الأطباء في التخطيط للتدخلات الوعائية المعقدة، من خلال تحليل صور الأشعة المقطعية بالصبغة (CTA) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، وإعداد تصورات وخطط جراحية تتناسب مع الحالة التشريحية لكل مريض، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد اللازمين لعمليات التخطيط، خاصة في الإجراءات التي تتطلب استخدام الدعامات المثقبة والمعدلة.

وتتيح المنصة إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد للأوعية الدموية، واستخراج القياسات التشريحية اللازمة، والمساعدة في إعداد الخطط الجراحية، مع الاعتماد على مبدأ الإشراف البشري المستمر (Human-in-the-Loop)، الذي يضمن بقاء القرار الطبي النهائي في يد الجراح، من خلال مراجعة النتائج وإجراء التعديلات اللازمة قبل اعتماد الخطة الجراحية.

وفي هذا السياق، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، عن تقديره لما حققه الفريق الطلابي من تفوق في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن هذا التميز يعكس قدرة طلاب الجامعة على توظيف ما يكتسبونه من معارف ومهارات أكاديمية في تطوير حلول تكنولوجية ذات تطبيقات عملية، كما يعكس جودة البرامج التعليمية بالجامعة واهتمامها بإعداد كوادر مؤهلة علميًا وتكنولوجيًا، وقادرة على التعامل مع التحديات الواقعية وتقديم حلول مبتكرة لها.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة أن أهمية مشروع AortaVision لا تقتصر على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، وإنما تمتد إلى تقديم تطبيق عملي يجمع بين المعرفة الهندسية والتكنولوجية والخبرة الطبية، بما يؤكد أهمية التكامل بين التخصصات المختلفة في تطوير حلول تسهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية ودعم اتخاذ القرار الطبي.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق بجهود الطلاب ومشرفي المشروع، وبالتعاون مع شركة Astute Imaging، مؤكدًا أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الابتكار الطلابي، وتشجيع المشروعات القابلة للتطبيق والتطوير، وتعزيز التعاون مع المؤسسات والشركات المتخصصة، بما يتيح للطلاب فرصًا أوسع لتحويل أفكارهم ومشروعاتهم البحثية إلى تطبيقات عملية ذات قيمة مجتمعية واقتصادية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شوقي، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، أن فوز مشروع AortaVision بالمركز الأول يعكس المستوى العلمي والتقني المتميز لطلاب الكلية، وقدرتهم على توظيف أحدث التقنيات في معالجة تحديات عملية، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نموذجًا ناجحًا لربط مشروعات التخرج باحتياجات القطاعات المختلفة، وخاصة القطاع الطبي، من خلال تطوير منصة ذكية تساعد في التخطيط للإجراءات الوعائية المعقدة.

وأشاد الدكتور محمد شوقي بالجهود التي بذلها فريق المشروع، وبالدور الذي قام به المشرفون الأكاديميون والتقنيون خلال مراحل التطوير، مؤكدًا حرص الكلية على توفير بيئة تعليمية وبحثية تشجع الطلاب على الابتكار والعمل الجماعي والتعاون مع المؤسسات الصناعية والتكنولوجية.

وجدير بالذكر أن مشروع AortaVision جرى تطويره بالتعاون مع شركة Astute Imaging، المتخصصة في حلول تكنولوجيا المعلومات للرعاية الصحية، وخاصة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلاج الموجه بالصور وتخطيط الإجراءات الطبية.

وجاء المشروع تحت إشراف الدكتور أحمد إيهاب محمود، رئيس قسم الهندسة الحيوية الطبية والمنظومات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، ومدير العمليات التنفيذي بشركة Astute Imaging، والدكتورة منار ناصر، مدير المنتج بالشركة، وضم الفريق الطلابي كلًا من: لؤي خالد، وعلي يونس، ومصطفى أيمن، وزياد عمرو، وعبدالرحمن سيد.

ويأتي هذا التفوق في إطار توجه جامعة القاهرة نحو تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتوسيع نطاق التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع، بما يدعم إعداد أجيال من الخريجين القادرين على المنافسة والإسهام في تطوير حلول تكنولوجية لمواجهة التحديات المستقبلية.