بعد استهداف مطار الرياض.. تحذيرات أمريكية وأوروبية من السفر إلى الشرق الأوسط

أصدرت الولايات المتحدة ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، تحذيرات سفر جديدة إلى الشرق الأوسط عقب هجوم الفصائل المسلحة باليمن على مطار الرياض.

وقالت السفارة الأمريكية في الأردن، في تحذير وجهته الجمعة للأمريكيين في الشرق الأوسط، إن المتمردين المدعومين من إيران "انخرطوا في أعمال عدائية ضد السعودية، بما في ذلك هجمات على المطارات المدنية والبنية التحتية الحيوية ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين"، محذرة من أن “الأعمال العدائية لديها القدرة على التصعيد بسرعة”، داعية الأمريكيين لمراقبة الوضع عن كثب خاصة عند السفر من وإلى المنطقة.

الاتحاد الأوروبي يصدر تحذيرات سفر

من جانبها، أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي (EASA) الجمعة شركات الطيران بعدم العمل في أجزاء إضافية من المجال الجوي السعودي، مؤكدة في نشرة محدثة صدرت في البداية 30 سبتمبر أن الهجمات الأخيرة أظهرت قدرة المتمردين باليمن ونيتهم ضرب أهداف في عمق الأراضي السعودية بما في ذلك العاصمة.

3 قتلى في مطار الملك خالد

وجاءت التحذيرات بعد إعلان الهيئة العامة للطيران المدني السعودية الجمعة مقتل 3 مواطنين سعوديين وإصابة آخرين في هجومين استهدفا مطار الملك خالد الدولي بالرياض الخميس، موضحة أن الأول استهدف مرافق المطار والثاني استهدف طائرة تابعة للخطوط السعودية.

وكانت الفصائل المسلحة في اليمن أعلنت الخميس مهاجمة المطار بصاروخين كروز، كما قالوا إنهم استهدفوا مطاراً في نجران جنوب غرب المملكة، وهو ما لم تؤكده السلطات السعودية، وقاعدة جوية في خميس مشيط بصواريخ باليستية.