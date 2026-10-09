أصوات ملائكية.. موعد عرض الموسم الثاني من «دولة التلاوة»

كشف الإعلامي أحمد فايق عن موعد عرض الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، والمقرر انطلاقه يوم 13 نوفمبر المقبل، عبر قنوات الحياة وCBC والناس، ومنصة «WATCH IT».

وكتب أحمد فايق، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «بسم الله.. الموسم الثاني من دولة التلاوة.. 13 نوفمبر.. على قنوات الحياة وسي بي سي والناس وWATCH IT».

ويُقدم البرنامج بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار الاهتمام بالمحتوى الديني الهادف، وتسليط الضوء على المواهب المتميزة في تلاوة القرآن الكريم.

ويستكمل الموسم الجديد مسيرة البرنامج في إبراز جماليات التلاوة المصرية، وإتاحة الفرصة لأصحاب الأصوات المتميزة للتعريف بقدراتهم أمام الجمهور، إلى جانب تسليط الضوء على أحكام التلاوة وفنون قراءة القرآن الكريم.

ويأتي ذلك في إطار دعم المواهب القرآنية والحفاظ على تراث التلاوة المصرية، وتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بالقرآن الكريم، من خلال محتوى يجمع بين القيمة الدينية والاهتمام بالمواهب الواعدة.