غيوم وأمطار بشرم الشيخ.. رياح وأجواء غائمة ورفع درجة الاستعداد بجنوب سيناء

شهدت مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أجواءً غائمة وتساقط أمطار خفيفة، بالتزامن مع نشاط الرياح وتقلبات الأحوال الجوية، فيما رفعت الوحدة المحلية للمدينة درجة الاستعداد، تحسبًا لأي تداعيات محتملة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام محافظة جنوب سيناء أن مختلف مدن المحافظة تشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 35 و40 كيلومترًا في الساعة، مع توقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق خلال الساعات المقبلة، خاصة المناطق التي تتكاثف فوقها السحب.

وأوضح المركز أنه جرى التنسيق مع رؤساء المدن لمتابعة مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها، فضلًا عن مراجعة خطط الطوارئ والتأكد من جاهزية المعدات والأجهزة، لضمان سرعة

والتعامل الفوري مع أي طوارئ محتملة.

وأشار المركز إلى أن جميع الطرق الدولية والساحلية بالمحافظة مفتوحة، وأن حركة الملاحة بالموانئ البحرية تسير بصورة ، مع استمرار متابعة تطورات الحالة الجوية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات.