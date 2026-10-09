لحظة وصول الرئيس السيسي إلى ماليزيا في ثاني محطات جولته الأسيوية .. صور

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسلامة الله، إلى مطار كوالالمبور الدولي، وذلك في مستهل زيارة الدولة التي يجريها سيادته إلى مملكة ماليزيا.

كان في استقبال السيد الرئيس لدى الوصول من الجانب الماليزي السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء، ومحمد خالد نور دين وزير الدفاع، والسفير إكرام محمد ابراهيم مدير مراسم وزارة الخارجية، والسيد روزاينور رملي رئيس المراسم الحكومية برئاسة مجلس الوزراء، والسيد محمد طارق سفيان سفير ماليزيا لدى جمهورية مصر العربية، فضلاً عن السفير كريم السادات سفير جمهورية مصر العربية وأعضاء السفارة المصرية في كوالالمبور.