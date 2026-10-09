زيارة الرئيس السيسي إلى كوريا.. من حفاوة الاستقبال إلى عمق العلاقات| فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، مقطع فيديو يلخص زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاصمة الكورية سول، الرسمية، بدءا من الاستقبال في مطار العاصمة حتى المغادرة من جديد لاستكمال جولته الرئاسية الآسيوية.

واختتم الرئيس السيسي، صباح اليوم، زيارته إلى جمهورية كوريا، ليتجه بعدها إلى ماليزيا.

ونتاج الزيارة الرئاسية إلى كوريا، سيعمل البلدان على تعزيز التبادلات السياسية رفيعة المستوى والتواصل على مختلف المستويات، بما في ذلك استمرار الحوار والمشاورات بين وزارتي الخارجية باعتبارهما قناة لتبادل الرؤى بشأن المجالات الرئيسية للتعاون الاستراتيجي والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار، رحب الجانبان بعقد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين وزيري الخارجية في سول في 2 يونيو 2026، وسيواصل الجانبان مناقشة ومتابعة التقدم المحرز في مختلف جوانب العلاقات الثنائية.

ورحب البلدان باستمرار التعاون في قطاع الدفاع، وسيواصل الجانبان السعي لتحقيق المزيد من التقدم في مجال التعاون في الصناعات الدفاعية.

