الرئيس السيسي: جمهورية كوريا صديقة وشريك موثوق ومخلص لمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر وجدت في جمهورية كوريا الصديقة شريكًا موثوقًا وصديقًا مخلصًا يجمعها بها تاريخ من الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:

"اختر الرفيق قبل الطريق ... سأسلك طريقاً جديداً مع مصر”..كلمات صادقة وكريمة تفضل بها فخامة الرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، أعتز بها كل الاعتزاز وأقدرها بالغ التقدير. وأقول إن مصر بدورها وجدت في جمهورية كوريا الصديقة شريكًا موثوقًا وصديقًا مخلصًا يجمعها بها تاريخ من الاحترام المتبادل والتعاون البناء.

وأتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى فخامة الرئيس لي جاي ميونغ، وإلى حكومة وشعب كوريا الصديق، على ما أحاطوني به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة خلال هذه الزيارة التى تدشن لمرحلة نموذجية في العلاقات بين البلدين الصديقين.



