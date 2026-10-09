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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 9  أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5229 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6110 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6984 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 50080 جنيها.


استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 9 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم
الدولار الأمريكي

سعر البيع: 52.43 جنيه

سعر الشراء: 52.33 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 59.06 جنيه

سعر الشراء: 58.51 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 69.61 جنيه

سعر الشراء: 69.12 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 13.96 جنيه

سعر الشراء: 13.94 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.27 جنيه

سعر الشراء: 14.24 جنيه.

أمطار
كما كشفت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة.

وقالت منار غانم إنه وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد استمرار الأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يساعد على تكون السحب التي تحجب أشعة الشمس.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن درجات الحرارة اليوم الجمعة تُعد حول معدلاتها الطبيعية لمثل هذا التوقيت من العام، مشيرة إلى أن درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة تتراوح بين 29 و30 درجة، بينما تسجل في الأقصر وأسوان 39 درجة.

وأشارت إلى أنه بعد غياب الشمس، تنخفض درجات الحرارة لتصل في القاهرة إلى 19 و20 درجة، بينما تسجل في المدن الجديدة 16 درجة، ما يجعل الجميع يشعر ببرودة الطقس خلال فترة الليل.

مناطق جديدة

وأوضحت أن هناك نشاطًا للرياح، وهو ما يجعل المواطنين يشعرون بأن درجات الحرارة المحسوسة أقل من المعلنة، مشيرة إلى وجود فرص لسقوط الأمطار اليوم، مع توقعات بامتدادها إلى مناطق جديدة، من بينها مناطق بالبحر الأحمر وأخرى في جنوب الصعيد.

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