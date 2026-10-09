الذهب في مصر بين ضغوط الدولار وتقلبات الأسواق العالمية.. هل يتحرك عيار 21 عكس الاتجاه؟

تتحرك أسعار الذهب في السوق المصرية وسط تداخل مجموعة من العوامل المحلية والعالمية، تشمل تحركات الدولار، وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، ومعدلات التضخم، واتجاهات الطلب الاستثماري، خاصة مشتريات البنوك المركزية. وبينما تشكل قوة العملة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات ضغوطًا على المعدن النفيس، توفر المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية عوامل دعم للأسعار على المدى الطويل.

وتكشف تحركات الذهب خلال تعاملات الأربعاء والخميس عن هذا التباين، إذ تراجع المعدن عالميًا تحت ضغط ارتفاع الدولار والعوائد، قبل أن يعاود التعافي جزئيًا، في حين اتسمت الأسعار المحلية باستقرار نسبي خلال إحدى جلسات التداول، بما يعكس تداخل المؤثرات العالمية مع آليات التسعير داخل السوق المصرية.

لماذا لا يتحرك الذهب في مصر بنفس اتجاه السعر العالمي؟

يتحدد سعر الذهب في مصر وفقًا لتفاعل السعر العالمي للأوقية مع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب عوامل العرض والطلب المحلية وفروق التسعير بين التجار وتكاليف التداول.

وبالتالي، فإن تراجع الذهب عالميًا لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار المحلية بالمقدار نفسه، كما أن ارتفاع سعر الأوقية لا يضمن زيادة الأسعار داخل مصر بالنسبة ذاتها؛ إذ قد تؤدي تحركات سعر الصرف أو تغيرات الطلب المحلي إلى تخفيف أثر الحركة العالمية أو زيادته.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 9 أكتوبر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6105 جنيهات خلال تعاملات الخميس، فيما بلغت الأوقية عالميًا 4122 دولارًا وقت إعداد التقرير.

وبحسب بيانات الأسعار المنشورة ليوم الجمعة 9 أكتوبر، بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 نحو 6145 جنيهًا، مقابل 6105 جنيهات للشراء، بينما سجل الجنيه الذهب 49160 جنيهًا للبيع و48840 جنيهًا للشراء.

وتؤكد هذه الأرقام أهمية التمييز بين سعر البيع للمستهلك وسعر الشراء، مع الانتباه إلى توقيت تحديث الأسعار ومصدر التسعير، إذ قد تختلف القراءات وفقًا لتوقيت الرصد وتحركات السوق.

الدولار والمصنعية.. عوامل تؤثر في تكلفة الشراء

سجل الدولار لدى الصاغة نحو 52.20 جنيه، مقابل 52.38 جنيه في البنك، وفق البيانات المنشورة، وهو ما يبرز أهمية متابعة سعر الصرف المستخدم في تسعير الذهب، مع مراعاة أن السعر المحلي النهائي يتأثر بعوامل أخرى مرتبطة بالسوق.

ولا تتوقف تكلفة شراء الذهب بالنسبة للمستهلك عند السعر المعلن للجرام، بل تشمل أيضًا المصنعية والرسوم المطبقة، وهي تكاليف تضاف إلى قيمة الذهب الخام وقد تختلف من تاجر إلى آخر ومن قطعة إلى أخرى.

ما الذي ينبغي متابعته قبل شراء الذهب؟

تظل تحركات الدولار، وتوقعات الفائدة الأمريكية، والتضخم، والطلب الاستثماري، والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الذهب. وفي السوق المصرية، تضاف إليها حركة سعر صرف الجنيه ومستويات الطلب المحلي وفروق التسعير.

لذلك، فإن تقييم حركة الذهب لا يعتمد على قراءة سعر الأوقية وحده، بل يتطلب النظر إلى مجموعة العوامل المؤثرة ومقارنة الأسعار المحلية المحدثة، مع احتساب المصنعية والرسوم قبل اتخاذ قرار الشراء.